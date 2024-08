Jack Black y Paul Rudd en conversaciones para reimaginar 'Anaconda', la película de culto de Luis Llosa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Anaconda, la película de culto dirigida por Luis Llosa en los años noventa, está lista para regresar a los cines con una nueva visión. Según reportan medios internacionales, los actores Jack Black y Paul Rudd están en conversaciones para formar parte de esta renovada versión, que busca darle un toque más fresco y divertido a la historia de terror.

De acuerdo con fuentes de Deadline y The Hollywood Reporter, esta nueva entrega no será un remake de la película de 1997 protagonizada por Jennifer Lopez, Owen Wilson y Ice Cube, sino que tomará inspiración en la obra original de Llosa, pero con un giro más cómico.

Tom Gormican, reconocido por su trabajo en The Unbearable Weight of Massive Talent con Nicolas Cage y Beverly Hills Cop: Axel F con Eddie Murphy, se encargará de escribir el guión junto a Kevin Etten, productor de Desperate Housewives. Además, Gormican debutará como director con este nuevo proyecto.

¿De qué tratará la nueva Anaconda?

La trama de esta versión, según The Hollywood Reporter, gira en torno a un grupo de amigos que, enfrentando una crisis de mediana edad, deciden rehacer su película favorita de la juventud. Viajan a la selva tropical y se encuentran luchando por sus vidas contra desastres naturales, serpientes gigantes y criminales violentos.

Aunque aún no se han confirmado los roles, el medio indica que Jack Black podría interpretar a un exdirector atrapado en su trabajo como videógrafo de bodas, mientras que Paul Rudd podría ser un actor cuya carrera alcanzó su punto máximo en un programa policial, pero que ve cómo sus sueños en Hollywood se desvanecen.

Deadline ha señalado que, a pesar de que aún no se ha cerrado ningún acuerdo, Black y Rudd están en conversaciones iniciales para protagonizar esta nueva versión de Anaconda, luego de casi 30 años del estreno del título original, para Sony Pictures. El estudio aún no ha emitido comentarios oficiales.

¿De qué trataba Anaconda de Luis Llosa?

Estrenada en 1997, Anaconda fue dirigida por el peruano Luis Llosa, conocido por El especialista y Fuego en el Amazonas. La película, protagonizada por Jennifer Lopez, Owen Wilson y Ice Cube, inició una saga que incluye Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid, Anaconda 3: Offspring y Anacondas: Trail of Blood, además de un crossover con Lake Placid.

En la historia original, un equipo de filmación de National Geographic es secuestrado por un cazador desquiciado en su misión de capturar la serpiente más grande y mortal del mundo. Aunque recibió críticas mixtas, la película fue un éxito inesperado en taquilla, recaudando 136 millones de dólares a nivel mundial y ganando con el tiempo el estatus de película de culto.

