A 30 años de su estreno, Luis Llosa revela secretos de ‘El Especialista’ y cómo el ego de Sylvester Stallone afectó el rodaje

A lo largo de su carrera, el cineasta peruano Luis Llosa, ha trabajado con algunas de las estrellas más destacadas de Hollywood como Sandra Bullock, Jon Voight o Jennifer Lopez.

De hecho, uno de los proyectos más recordados de su trayectoria en la meca del cine es El Especialista (1994), una película de acción protagonizada por Sharon Stone, Eric Roberts y Sylvester Stallone.

Pero dirigir la cinta no fue nada fácil. Llosa tuvo que enfrentar varios desafíos que iban más allá de las complejidades técnicas. Una de esas dificultades fue la fuerte personalidad y el ego considerable del protagonista de Rocky.

¿Por qué Sylvester Stallone afectó el rodaje de El Especialista?

En una reciente entrevista, Luis Llosa narró que uno de los momentos más tensos de dirigir El especialista ocurrió durante una escena erótica. Según sus declaraciones, Sylvester Stallone se opuso a la idea de que Sharon Stone estuviera en una posición dominante sobre él.

"Era una escena que no podía repetirse, por eso todos debíamos estar de acuerdo. En uno de los momentos, ella debía estar encima, pero él no quiso. Al final, no cedió. Ella intentó seguir el guión, pero él no la dejó", dijo a El Comercio.

A pesar de los esfuerzos de Llosa por mantener la idea original, la escena tuvo que ser modificada a pedido de 'Sly'.

"Stallone se opuso a que la escena permaneciera en la película, argumentando que el interés romántico del protagonista no debía estar en la cama con otra persona. Algunos especulan que Stallone también temía que el físico de Eric Roberts, quien era fisicoculturista, pudiera eclipsar al suyo. Aunque esto es una especulación, es cierto que el ego puede influir incluso en las decisiones de personas inteligentes y cultas", comentó.

¿De qué trata El especilaista?

El especialista fue estrenada el 7 de octubre de 1994. Contó con un presupuesto de 45 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 170 millones de dólares, convirtiéndose en un éxito taquillero.

En esta película, el capitán Ray Quick (interpretado por Sylvester Stallone) es un experto en explosivos y antiguo miembro de la CIA. Vive en Miami, Florida, donde acepta trabajos como asesino a sueldo.

Un día, May Munro (Sharon Stone), una hermosa y misteriosa mujer, lo contrata para eliminar a un grupo de mafiosos que asesinaron a sus padres cuando ella era niña.

La banda sonora de El especialista incluye éxitos de pop latino, como Turn the beat around de Gloria Estefan y la interpretación del tema El amor por Azúcar Moreno.

En enero de 1993, el L.A. Times enlistó a El especialista como el mejor guion aún no producido en Hollywood, basado en una encuesta a 40 agentes, productores y ejecutivos de los estudios.

Tatuajes en la memoria, la nueva película de Luis Llosa

Luis Llosa está de vuelta en el cine. El experimentado director y productor peruano se une al escritor Mario Vargas Llosa para presentar Tatuajes en la memoria, una película basada en la vida de Lurgio Gavilán Sánchez, un niño ayacuchano que, tras quedar huérfano, se une a la organización terrorista Sendero Luminoso, siguiendo a su hermano mayor.

Tatuajes en la Memoria es un testimonio conmovedor de redención y supervivencia durante la época más violenta del terrorismo en Perú. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010, comentó: "Este filme es un testimonio auténtico del terror y la barbarie que todos los jóvenes deben ver. Tienen que saber lo que pasó".

Luis Llosa, también conocido por películas como Anaconda y La fiesta del chivo, explica que su nueva película fue filmada en las alturas de Huanta, en los mismos lugares donde ocurrieron los hechos reales. Excepto por dos personajes, todos los actores son niños y jóvenes sin experiencia previa, para darle "mayor autenticidad".

El elenco está compuesto por Renata Flores, Gianfranco Bustios, Reynaldo Arenas, Milene Vazquez, Christian Esquivel, Kenyi Nizama, Josué Cohello y otros destacados actores.

Tatuajes en la Memoria se estrena en cines el 29 de agosto.

