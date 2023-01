En 2022, "Avatar 2" fue la película que más rápido superó los $ 1 000 millones de recaudación. | Fuente: 20th Century Studios

'Avatar: The Way of Water' mantiene su dominio de la taquilla, con una recaudación estimada de 19,7 millones de dólares en su sexto fin de semana de exhibición en Norteamérica informó el domingo el observatorio de la industria Exhibitor Relations.

La película de James Cameron alcanzó casi 2 000 millones de dólares en todo el mundo con una venta acumulada de entrada 598 millones de dólares a nivel nacional y 1 420 millones internacional.

Esta cifra convierte a la película de Disney y 20thCentury en la sexta película de la historia rondar los 2 000 millones de dólares (sin ajuste por inflación), aunque sigue estando a 1 500 millones de dólares de la líder de todos los tiempos, la 'Avatar' original.

"El gato con botas: El último deseo" subió un puesto respecto al fin de semana pasado y quedó segunda, con 11,5 millones de dólares entre el viernes y el domingo.

El tercer puesto fue para el thriller de muñecas terroríficas 'M3GAN' con 9,8 millones de dólares.

Las cintas por debajo de 'Avatar 2'

Esta semana, en cuarto lugar se situó el nuevo estreno de Sony 'Missing', con 9,3 millones de dólares. Storm Reid interpreta a una adolescente desesperada por encontrar a su madre (Nia Long), que desaparece durante unas vacaciones en Colombia

Y la quinta posición fue para 'A Man Called Otto', con Tom Hanks, que recaudó 9 millones de dólares.

Los otros diez títulos los completan

6) 'Plane' (USD 5,3 millones)

7) 'House Party' (USD 1,8 millones)

8) 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' (USD 1,5 millones)

9) 'Black Panther: Wakanda Forever' (USD 1.4 millones)

10) The Whale' (USD 1,3 millones)



Esta semana, cabe recordar, "Avatar: The Way of Water" rompió un récord al recibir 14 nominaciones en los galardones que otorga cada año la Sociedad de Efectos Visuales. La cinta de James Cameron competirá en categorías como mejores efectos visuales en un largometraje fotorrealista, mejor entorno creado en un largometraje fotorrealista, entre otros.

"Avatar 2": ¿Cómo es trabajar con James Cameron?

En conversación con RPP Noticias, la actriz Bailey Bass y el actor James Flatters, que forman parte de la nueva generación de 'avatares', contaron cómo fue trabajar junto al director James Cameron en "Avatar: The Way of Water".

A Bass, por ejemplo, le aconsejó que "actuar consiste en esperar más que actuar". "Cuando estás en el set, las computadoras a veces fallan, tienes que cambiar de cámara, las cosas suceden y hay mucha espera para crear una película (...) A veces me impacientaba y él me dijo eso muy amablemente", explicó.

En cuanto a Flatter, James Cameron le sugirió la lectura de 'The Wayfinders', del antropólogo Wade Davis, para que profundice en su personaje. "Se toma su tiempo y trabaja con los mejores para hacer una película tan trascendente", afirmó.

(Con información de AFP).

