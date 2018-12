El Guantelete del Infinito es uno de los elementos protagónicos de este teaser. | Fuente: Marvel Studios

Marvel Studios está a muy poco de presentarnos el primer avance oficial de "Avengers 4", que se titularía "Avengers: Anihilation". Esta espera ha puesto de cabeza a los usuarios de redes sociales que incrementaron con mayor expectativa desde la filtración del primer teaser.

Este nos dio las primeras pistas oficiales de la trama que tendrá la secuela de la exitosa de "Avengers: Infinity War". Precisamente, la primera escena del avance nos presenta al Guantelete del Infinito.

Lo curioso es que este no está destruido, como quedó luego del Chasquido de Thanos, y tampoco tiene a las Gemas del Infinito en ella, por lo que pone en duda que se pueda tratar del mismo guantelete que usó el Titán Loco.

No podemos dejar el lado la voz en off que se oye durante esta escena y que dice: "Tuve todo el poder conmigo y conseguí nada". Y aunque podría tratarse de Thanos, la voz no se asemeja a la de este personaje.





El teaser reveló una impactante imagen que nos hace pensar en más líneas temporales. | Fuente: Marvel Studios

VARIAS LÍNEAS TEMPORALES

La siguiente escena es la que más análisis requiere. En esta se ve la figura del Capitán América (Chris Evans) y otro personaje sosteniendo el escudo del Cap, enfrentando a Iron Man (Robert Downey Jr.).

Hasta el momento, se manejaba la hipótesis de que los viajes temporales, a través del Reino Cuántico, los llevaría a la batalla de Nueva York contra los Chitauri (2012), debido a las imágenes que se filtraron desde el rodaje.

Pero esta escena nos hace pensar que los viejas en el tiempo también los llevará a otros momentos, como a los eventos suscitados en "Capitán América: Civil War", en donde dos bandos de los Vengadores se enfrentaron.





Avengers 4 | Fuente: JustJared

Este dato revelaría que, para lograr el objetivo de derrotar a Thanos y revertir la masacre orquestada con su Chasquido, ellos deberán intervenir en más de un suceso mostrado en la pantalla grande.

A esto debemos sumarle los trajes filtrados de Rocket (Bradley Cooper) y Thor (Chris Hemsworth) que serían utilizados para viajar en el tiempo, lo que explica que cada Vengador sobreviviente tendría la tarea de cambiar un evento en particular.

Nos quedará esperar al lanzamiento oficial del primer tráiler de "Avengers: Anihilation", que debería llegar en los próximos meses tomando en cuenta que faltan aproximadamente 4 meses para su estreno en los cines.