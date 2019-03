"Avengers: Endgame" | Robert Downey Jr. y el camino que lo llevó a convertirse en Iron Man

A pocos días del estreno "Avengers: Endgame", hacemos un recorrido por la trayectoria de Robert Downey Jr.

“RDJ”, como lo conocen sus compañeros, es el rostro más importante de Marvel Studios. A pocos días del estreno "Avengers: Endgame", la que sería su última cinta para la franquicia, hacemos un recorrido por la trayectoria que lo llevó a ponerse el traje de acero.

Para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, es difícil imaginar un futuro sin Robert Downey Jr. en el papel del líder de los Vengadores. Más aún, tratándose del personaje que se encargó de iniciar la franquicia que Marvel y Disney crearon con “Iron Man”, estrenada en el 2008.

En aquel entonces, pocos imaginaban que una cinta tan arriesgada, con un personaje que no era lo suficientemente popular para el público masivo, podía lograr abrir el camino para la llegada de una gran convergencia de héroes a la pantalla grande.

Este mismo factor llevó a que muchos cuestionaran la decisión de Robert Downey Jr. de dejar de lado grandes propuestas cinematográficas que lo habían llevado a obtener importantes reconocimientos, para meterse en un traje de acero creado por computadoras.

Con el concepto claro de que esta era la oportunidad ideal para darle el gran empujón a una carrera que ya había regresado a su mejor momento, tras una serie de caídas por sus problemas con el alcohol y las drogas, él optó por tomar el reto y convertirlo en su más grande logro.

"Pund" fue la primera cinta en la que apareció Robert Downey Jr. con cinco años. | Fuente: United Artists

SUS INICIOS

Pero su historia no comienza aquí, sino en 1970, cuando el actor tenía apenas 5 años de edad. Su padre, Robert Downey Sr., un reconocido director y productor que decidió incluir a su hijo en una de sus cintas: “Pound”.

Durante los siguientes 10 años, el actor empezó a construir su carrera al lado de su padre con algunos roles que empezaron a darle un nombre en la industria del cine y empezó a convertirse en una potencial figura.

Tras el divorcio de sus padres y un breve período al lado de Downey Sr., Robert se mudó a Nueva York junto a su madre. Allí, empezó a tener participación en pequeñas producciones ligadas a la comedia y el drama.

Precisamente, durante el rodaje de “Firstborn”, una de las producciones en las que participó, Downey Jr. conoció a Sarah Jessica Parker, quien se convirtió en su pareja durante 7 años. Juntos, fueron los favoritos de los paparazzi y la prensa especializada.

Robert Downey Jr. formó parte del programa "Saturday Nigth Live". | Fuente: NBC

TROPIEZOS Y REINICIOS

La década de los 80 marcaron un antes y un después en la vida de Downey Jr., ya que su trabajo en el cine se vio opacado por las fiestas y las drogas. Algo que no solo truncó el ascenso de su nombre en la industrio, sino también su relación con Sarah Jessica Parker.

En este mismo período, el actor tuvo su primera oportunidad en la televisión estadounidense, al ser incluido en el elenco del exitoso programa “Saturday Night Live”. Lastimosamente, nunca terminó de encajar en el elenco y su incomodidad terminó por definir su salida, luego de una temporada.

Contrario a lo que muchos podían pensar, esto no marcó una caída en su carrera como artista, ya que su participación en la industria cinematográfica empezó a cobrar mayor relevancia y se convirtió en un rostro recurrente de largometrajes para cine y televisión.

Es así como logra destacar con su participación en filmes como “Weird Science”, “Back to School” y “America”. Aunque fue su trabajo en “Less Than Zero” lo que le mereció los aplausos de la crítica.

Y aunque el reconocimiento logró darle un gran impulso a su carrera, el personaje que interpretó en esta película, no. Julian Wells, un joven fiestero, cocainómano, alcohólico y fuera de control, salió de la pantalla y terminó protagonizando su vida real.

“El personaje era una exageración de mí mismo. Y luego, los roles cambiaron y, en cierta forma, yo me convertí en una exageración del personaje. Eso duró mucho más de lo necesario”, dijo Robert Downey Jr. a The Guardian, al recordar esta etapa.

Tras el final de su relación con Sarah Jessica Parker, a causa de las adicciones del actor, él decidió enfocarse nuevamente en su carrera y lo hizo a lo grande. Primero con “Chaplin”, donde interpretó magistralmente al ícono del cine mudo, logrando una nominación al Oscar y un premio Bafta como Mejor Actor.

El éxito continuó con su participación en producciones como “Short Cuts” y “Natural Killers”, así como “Ricardo III” y “Only you”, donde compartió roles con Marissa Tomei, quien interpreta a la tía May en la franquicia de Marvel Studios.

Lastimosamente, este buen momento se vio empañado por su vida personal. Arrestos por posesión de drogas, excesos y diversos episodios, marcaron otra caída en la carrera de Robert Downey Jr.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. | Fuente: EFE

SU REINVENCIÓN

Su rol en “Ally MCBeal”, serie por la que ganó un Globo de Oro y un Premio SAG, parecía ser una oportunidad ideal para dejar atrás su descontrolada vida. Aunque la verdadera solución a sus problemas apareció junto a la llegada de un nuevo amor.

Luego de divorciarse de su primera esposa, Deborah Falconer, el actor se enamoró profundamente de la productora Susan Levin, a quien conoció en el rodaje de “Gothika”. Y aunque el amor era mutuo, Levin no quiso casarse con Robert a menos que supere su adicción.

Fue así como logró dejar atrás las drogas y volvió con fuerza al mercado con grandes personajes en filmes como “Good night and good luck”, “A guide to recognize your saints” y las aclamada “Zodiac” y “Tropic Thunder”.

Todo esto, lo pondría en el radar de uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosas de la época. Un proyecto que llevaba más de 15 años en producción y que se convertiría en el génesis de la franquicia más importante.

IRON MAN

Luego de pasar por Universal, New Line Cinema y Fox, la primera adaptación cinematográfica de Iron Man estaba en manos de Marvel Studios, como el primer trabajo de una serie de cintas que llegarían al cine.

Tras un proceso de selección, que incluía a Quentin Tarantino y Joss Wheadon como candidatos, Jon Favreau toma la dirección del filme. En tanto, Robert Downey Jr. se convirtió en el rostro de uno de los nombres más importantes de los cómics: Tony Stark.

Es así como el actor logró dar inicio al primer universo cinematográfico de héroes en la pantalla grande, tras el éxito de “Iron Man” en el 2008. A este le siguió su participación en la secuela, la inevitable convergencia de personajes en “Avengers” (2012) y la consolidación de la franquicia que tiene a Robert a la cabeza del elenco.

Hoy, más de 10 años después de su debut como el hombre de acero, Downey Jr. se prepara para alejarse, posiblemente, del personaje que lo terminó de consolidar en el cine. Y aunque continuó su carrear como actor y productor con trabajos como “Sherlock Holmes”, “Due Date” y “Judge”, será difícil que su público olvide a Tony Stark con su rostro en él.

Solo queda esperar el estreno de “Avengers: Endgame”, el 25 de abril próximo, para conocer el desenlace de su historia en el MCU y el futuro de su peculiar, pero exitosa, carrera actoral.