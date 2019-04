Utilizando el poder de las gemas en el Guantelete del Infinito, Thanos desapareció a la mitad del universo.

"Avengers: Endgame" es la pelicula más esperada del 2019 y así lo demuestran las especulaciones que muchos fans realizan sobre el futuro de la trama de la película, que se estrena el próximo 25 de abril en el Perú.



Esta vez la imagen de un juguete coleccionable de la marca Hasbro, inspirado en la próxima película de Marvel Studios, nos muestra lo que parece ser un guantelete similar al que utilizó Thanos en "Infinity War" ─el filme previo a "Avengers: Endgame"─ para eliminar a la mitad del universo.



Sin embargo, este tiene algunas diferencias que, de acuerdo con teorías elaboradas por fanáticos, lo convertirían en el arma contra Thanos que usarían los Vengadores en "Avengers: Endgame".



Este guantelete es de color metálico, combinado con los colores clásicos del traje del personaje de Iron Man y con lugar para las Gemas del Infinito.

Este es el guantelete que ha sido puesto a la venta por Hasbro. Si bien es cierto no tiene la palabra "Endgame", posee el último logo de la película de los Vengadores.

LAS TEORÍAS Y LOS CÓMICS

Este coleccionable ha desatado diversos comentarios en redes. Algunas de ellas dicen que será Tony Stark quien creará, con ayuda de Rocket Racoon, este nuevo guantelete para poder viajar al pasado y recolectar las Gemas del Infinito para que puedan derrotar al titán loco.



Esta teoría no suena descabellada, ya que en los cómics y en la serie animada de los Vengadores Iron Man ya ha usado el guantelete.



También en los comics, el villano The Hood trata de reunir las Gemas del Infinito y los Vengadores se reúnen para impedirlo. Tony Stark se lleva el guantelete para desaparecerlo, pero lo que hace en realidad es quitarle las gemas y dividirlas entre los Illuminati para evitar que caigan en manos equivocadas.



Hay que recordar que Marvel Studios alista un filme de los Illuminati para su próxima fase, por lo que no sería descabellado ver algo de esta historia en "Avengers: Endgame".

EL FACTOR THOR



Una de las teorías que más suenan en internet y portales especializados es que el personaje de Thor (Chris Hemsworth) volverá en el tiempo para recuperar un guantelete que se encontraba en Asgard, el cual se pudo ver en la película "Thor: Ragnarok".



Ese guantelete fue despreciado por Hela (Cate Blachett). Al parecer el hijo de Odin lo traería a la tierra para que de esta manera Tony Stark pueda implantarle su tecnología para crear un arma muy similar a la de Thanos y así poder derrotarlo.



Sin duda hay muchas hipótesis sobre la trama de "Avengers: Endgame" y los 'Juguetes Spoilers' solo aumentan las expectativas por la película.



Si bien no se puede afirmar que el producto recién lanzado por Hasbro será visto en la cinta de superhéroes, si es cierto que los coleccionables y figuras de acción han sido las fuentes reveladores de varias tramas de las películas de Marvel Studios.