Avengers: Infinity War dejó una larga listas de muertes que los fanáticos esperan puedan ser revertidas. | Fuente: Marvel Studios

El tráiler de "Avengers: Endgame" no ofrece muchas respuestas, pero aún está estrechamente relacionado al desenlace que tuvo “Avengers: Infinity War”, el cual dejó consternados y preocupados a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, debido a la gran cantidad de muertes que vimos en el filme.

¿Qué había pasado hasta el momento?

Thanos pudo reunir las 6 Gemas del Infinito y, con ello, tuvo el poder para eliminar a la mitad del universo con solo un chasquido. Así, acabó con la existencia de héroes como Spider-Man, los Guardianes de la Galaxia (excepto Rocket), Falcon, la Bruja Escarlata, Black Panther, Dr. Strange entre otros personajes.

A ello, habría que sumarle el asesinato de otros rostros familiares de la franquicia como Loki, Heimdall y Gamora, a quienes mató para poder apoderarse de estas piedras cósmicas.

Esta tragedia nos ha llevado a preguntarnos por dónde irá el futuro del Universo Cinematográfico o cómo es que resolverán la muerte de estos personajes. Por ello, recogimos las teorías y hechos que podrían ayudarnos a entender qué es lo que se viene en “Avengers: Endgame”.

THE SOUL WORLD

Los conocedores de los cómics saben de la existencia de un universo, o mundo, dentro de la Gema del Alma llamada “The Soul World”. Esta palabra vino a la mente de muchos debido a la escena final en la que se muestra a Thanos en un mundo desconocido, en el que se cruza con Gamora.

Aquí se encierran a las almas capturadas por la gema, compartiendo conciencia dimensional y bienestar. Es posible que los seres eliminados por Thanos hayan terminado en esta dimensión de bolsillo, lo cual hace posible su retorno.

Incluso, es posible que Gamora pueda volver a la vida, si Thanos o un nuevo portador del Guantelete lo deciden.

EL GUANTELETE DEL INFINITO

Tal y como sucedió en los cómics, es probable que los Avengers restantes decidan actuar ante la amenaza en la que se ha convertido el Titán Loco. Ellos saben que para derrotarlo, deberán arrebatarle el Guantelete del Infinito.

En los cómics, la encargada de hacerlo, en primera instancia, es Nébula. Ella es una de las sobrevivientes a la eliminación de la mitad del universo, por lo que creemos que es posible que ella sea la encargada de traer de vuelta a su hermana, los Guardianes y los demás personajes.

NEW AVENGERS

New Avengers | Fuente: Marvel

Aunque es poco probable, no deja de ser una posibilidad. Al final de “Age of Ultron”, se presentó la iniciativa New Avengers, un equipo conformado por aspirantes a Vengadores, entrenados por Steve Rogers y la Viuda Negra.

Puede ser que los héroes tengan que recurrir a reunir un nuevo equipo para mantener protegido a nuestro planeta. Pero tomando en cuenta que algunos personajes de la formación original de este equipo también desaparecieron (Falcon, Spiderman y Visión), la teoría pierde fuerza.

EL SEGUNDO GUANTE

En la visita de Thor a Nidavellir, para pedirle a Eitri que le elabore una nueva arma para enfrentar a Thanos, pudimos observar el molde del Guantelete del Infinito que este creó para el Titán Loco.

Es probable que los Avengers sobrevivientes, vayan en busca del Rey de los Enanos para pedirle que les ayude a crear una copia de este accesorio. Tal vez como una herramienta para contrarrestar el poder del Guantelete original.

| Fuente: Marvel Studios

LA LUCHA FRONTAL

Si esta cinta nos trajo una gran lista de muertes, no dudamos que “Avengers 4” también lo haga. Más aún porque sabemos que esta será la despedida para más de un personaje de esta franquicia.

Aunque no sabemos cómo podrían dar con Thanos -a menos que reciban apoyo de Gamora desde la Gema del Alma-, los héroes pueden aprovechar la vulnerabilidad de este rival, tomando en cuenta que está herido desde el ataque de Thor y que su Guantelete está averiado.