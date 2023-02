Austin Butler, Cate Blanchett y Edward Berger fueron algunos de los ganadores en los Bafta 2023. | Fuente: Composición (AFP)

El conflicto bélico, caracterizado en la crueldad de la Primera Guerra Mundial que representa el film 'All Quiet on the Western Front' ('Sin novedad en el frente'), arrasó en los premios Bafta 2023, los más importantes de la industria inglesa y conocidos también como los 'Oscar británicos', con seis galardones, incluido el de mejor película.

La cinta dirigida por Edward Berger, que se recrea en la soledad, lo inhumano y la barbarie del conflicto, se convirtió en la gran triunfadora de la velada inglesa con el premio a mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor guion adaptado, mejor banda sonora, mejor sonido y mejor fotografía.



Los Bafta 2023 también encumbraron a 'Elvis', que se llevó cuatro máscaras doradas, dando la sorpresa con la de mejor actor, en la que Austin Butler se impuso a los veteranos Colin Farrell y Brendan Fraser, por 'The Whale'. El 'biopic' del legendario artista estadounidense, relatado desde los ojos de su agente, se impuso también en mejor casting y mejor vestuario.

Cate Blanchett ganó el Bafta a mejor actriz principal, mientras que 'Everything Everywhere All At Once' fue la gran decepción de la noche y solo convirtió una de sus diez nominaciones en un premio (mejor edición).



Bafta 2023: Todos los ganadores de la gala

Además de 'Sin novedad en el frente', las otras grandes ganadoras en los Bafta 2023 fueron el biopic 'Elvis' y 'The Banshees of Inisherin', que se llevaron cuatro cada una. La siguiente es la lista completa de todos los ganadores de la ceremonia:



- Mejor película: 'Sin novedad en el frente'.

- Mejor director: Edward Berger ('Sin novedad en el frente').

- Mejor actor: Austin Butler ('Elvis').

- Mejor actriz: Cate Blanchett ('Tár')

- Mejor actriz secundaria: Kerry Condon ('The Banshees of Inisherin').

- Mejor actor secundario: Barry Keoghan ('The Banshees of Inisherin').

- Mejor película de habla no inglesa: 'Sin novedad en el frente'

- Mejor guion original: 'The Banshees of Inisherin'.

- Mejor guion adaptado: 'Sin novedad en el frente'.

- Mejor película animada: 'Pinocchio'.

- Mejor documental: 'Navalny'.

- Mejor casting: 'Elvis'.

- Mejor fotografía: 'Sin novedad en el frente'.

- Mejor diseño de vestuario: 'Elvis'.

- Mejor edición: 'Everything Everywhere All At Once'.

- Mejor maquillaje: 'Elvis'.

- Mejor banda sonora: 'Sin novedad en el frente'.

- Mejor diseño de producción: 'Babylon'.

- Mejor sonido: 'Sin novedad en el frente'.

- Mejores efectos especiales: Avatar: "The Way of Water".

- Mejor película inglesa: The Banshees of Inisherin'

- Mejor debut de un director, escritor o productor británico: 'Aftersun'.

- Mejor corto británico de animación: 'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse'.

- Mejor corto británico: 'An Irish Goodbye'.

- Bafta honorífico: Sandy Powell.

- Mejor actor/actriz emergente: Emma Mackey.

(Con información de EFE).

