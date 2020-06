Beyoncé es tentada por Disney para actuar en "Black Panther 2". | Fuente: Instagram Beyoncé

Beyoncé no es solo una de las mejores voces femeninas de la industria musical, también se unió a Disney para ponerle voz al personaje de Nala en el 'remake' de "El rey león" y parece que volverán a trabajar juntos. La empresa estaría gestionando un millonario contrato para que la cantante realice más proyectos con ellos.

Según el diario The Sun, se trata de un contrato que reportaría US$ 100 millones, a la artista, a cambio de participar en tres películas. ¿Como actriz? No necesariamente. La primera colaboración podría ser interpretar la canción principal de "Black Panther 2". Los otros dos proyectos tendrían que ver con el trabajo que realizó Meghan Markle para la misma casa, es decir, poner su voz a documentales.

TIEMPO DE DONAR

En abril pasado, Beyoncé se unió a la rapera Megan Thee Stallion en el remix de "Savage", una de las canciones más escuchadas del momento, para destinar los beneficios a causas benéficas por la crisis del coronavirus.



La canción original se convirtió en un tema viral gracias a una coreografía imitada por miles de usuarios de la red social TikTok. Ahora las dos artistas han aprovechado el éxito para ayudar a los más desfavorecidos en su ciudad natal, Houston (Texas, EE.UU.).

El remix solidario llegó después de que la fundación de la cantante, BeyGOOD, donara US$ 6 millones al fondo solidario Start Small para suministrar material de protección y equipos a trabajadores esenciales.

TRAYECTORIA EN PANTALLA

Beyoncé ha aparecido en diversas películas como "Austin Powers in Goldmember" y "Dreamgirls"; además de haber prestado su voz a las cintas "Epic" y "El rey león".

Por otro lado, en el 2019 lanzó su propio documental en Netflix. "Homecoming: Una película de Beyoncé" sobre el histórico concierto que brindó, el año anterior, en el festival de Coachella.Muestra imágenes del show de la cantante así como de la preparación del concierto multitudinario que recibió el aplauso unánime de fans y críticos. (Con información de Europa Press)