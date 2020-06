"Vampirina" estrenará nuevos episodios en Disney Junior desde el próximo 15 de junio. | Fuente: Disney

“Vampirina” volverá con nuevas aventuras a través de la señal de Disney Junior. En esta cuarentena, los niños también pueden encontrar nuevo contenido para distraerse del encierro obligatorio. Por ello, la adorable niña vampiro llega en el momento ideal para reencontrarse con sus pequeños fans.

La historia se centra en la familia Siniestrez, unos vampiros amigables que se mudaron de su hogar en Transilvania hasta Pensilvania. Vampirina, también conocida como "Vimpi", debe enfrentar los desafíos de ser nueva en la ciudad, hacer amigos y asistir a una nueva escuela en el mundo humano.

RPP Noticias pudo conversar con el productor ejecutivo Norton Virgien sobre la serie animada que ha encantado a niños. Sin duda, en situaciones tan complicadas que atraviesa el mundo ahora mismo, considera que es ideal mostrar a los espectadores lo que sucede en sus entornos. En el caso de “Vampirina”, se muestra a una pequeña muy distinta al resto.

“Tenemos unos minutos de su día. Creo que Disney usa ese tiempo sabiamente, de poner programas al aire que hacen que los niños se sientan un poco diferente sobre el mundo. Abran sus ojos. Para mí es lo que deberíamos estar haciendo”, explicó Virgien, en conferencia para la prensa, sobre la tarea que tiene Disney frente a lo que ocurre en el mundo.

UNA VAMPIRINA AMIGABLE

La ficción de vampiros ha sido normalmente enfocada desde lo terrorífico o el horror, por lo que no ha sido del agrado de los niños durante muchas décadas. Hoy, con algunas películas o series que abordan los vampiros para más jóvenes, “Vampirina” nace como una forma de conectar este género con los engreídos de casa.

“Vampirina tiene la piel azul y dientes puntiagudos, ella es muy diferente”, detalla Norton Virgien a RPP Noticias.

Pero no resulta terrorífica, al contrario. “Si aterrorizara el vecindario, no tendría muchos amigos. Pero nuestra audiencia es joven, las historias necesitan sobre la amistad, enseñanzas positivas sobre cómo vivir. Vampirina es diferente, pero no aterradora sino en un sentido más amigable”.

“Vampirina” está inspirada en los libros infantiles “Vampirina Ballerina”, de Disney Publishing. La serie incluye a líderes del equipo creativo de Doctora Juguetes (Disney Junior) como: la creadora y productora ejecutiva, Chris Nee, y el coproductor ejecutivo, Norton Virgien. El director de la serie es Nicky Phelan.

Desde el próximo 15 de junio, “Vampirina” se emitirá de lunes a domingo, a las 12:00 p.m. en Disney Junior. Cada episodio cuenta con una historia de 11 minutos de duración y una canción original.