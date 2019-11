Tras los comentarios negativos de reconocidos cineastas contra las películas de Marvel, el actor Chadwick Boseman se pronunció. | Fuente: Marvel Studios

Chadwick Boseman encarna al superhéroe Black Panther, uno de los personajes más carismáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, que el intérprete defiende como una experiencia entre fans de los cómics sin interés por el dinero.



"Creo que el secreto de Marvel son los fans, sus creadores son también seguidores de los cómics y no hacen las películas por el dinero. Crean la cinta que siempre quisieron hacer como seguidores de las publicaciones, no las utilizan", aseguró Boseman.



Sus palabras llegaron después del cruce de críticas entre varios directores de la franquicia contra pesos pesados de Hollywood como Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, quien consideró que las películas de superhéroes estaban más cerca de ser "un parque temático" que del auténtico cine.



Precisamente, el actor protagoniza ahora "21 Bridges", ajena al mundo de superhéroes, que llega al tiempo que la gran factoría Marvel ha confirmado que "Black Panther" contará con una segunda entrega que él volverá a protagonizar, tras participar con ese personaje en la película más taquillera de la historia, "Avengers: Endgame".



"Estoy feliz, es algo que adoro hacer y estoy emocionado por ver cómo continúa", expresó Chadwick Boseman.



NUEVO HÉROE: CONTROVERSIA POR LAS ARMAS

Antes de seguir en la lucrativa franquicia Marvel, el actor se puso en la piel de un detective de la policía de Nueva York que decide cerrar al completo todas las vías de comunicación con la isla de Manhattan en una trepidante persecución policial.



"Hay diferencias en los motivos por lo que es un héroe", señaló Boseman sobre su papel en "21 Bridges". En esta cinta de acción hay un elemento habitual de toda película policial, las armas, que en los últimos meses también han generado controversia por el supuesto uso a la ligera que Hollywood hace de ellas, lo que para algunos alimenta la violencia en la vida real.



"La violencia pasa en la vida real también, se supone que estamos para reflejar la vida real, y lo relacionado con la violencia en esta cinta no es arbitrario", defendió Boseman.



Aunque el actor de "Black Panther", consciente de la problemática con las armas que asola a EE.UU., también puso el foco en la responsabilidad del cine y de la industria del entretenimiento.



"En las películas con violencia hechas sin sensibilidad no sabes el número de personas que mataron, cuantas fueron disparadas... En esta cinta se cuentan, se saben sus nombres y los personajes están devastados por ello. La vida tiene un valor -explicó-. No es un videojuego".



Para Boseman hay que entender el contexto y contenido de la violencia en pantalla ya que "ver una pistola en un cartel no es una razón para ello". (EFE)