Empieza un nuevo año y en el ámbito del entretenimiento se vienen grandes novedades, sobre todo para los amantes del cine. El 2023 traerá importantes estrenos, entre ellos la quinta parte de 'Indiana Jones', 'La sirenita', la cinta animada de 'Spider-man'. Sin más preámbulo, te presentamos películas que llegan en los siguientes meses a la cartelera.



Las películas más esperadas para el 2023

1. The Whale

"'The Whale', basada en la homónima obra teatral de Samuel D. Hunter, es la historia de Charlie, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor. Su vida transcurre con sus 266 kilos de carne y hueso varados en el sofá, conectado al inhóspito mundo exterior solo por las clases que imparte desde su ordenador, mientras la muerte asoma en el horizonte al olor de sus venas obstruidas y su debilitado corazón".

Fecha de estreno: 4 de enero

2. Ant-Man And The Wasp: Quantumania

"Casey, hija de Scott Lang, ya está cumpliendo su sueño de trabajar junto a su padre y Hope. Así, Casey se perfila para tomar su alter ego de superhéroe conocido en los cómics: Estatura, miembro del equipo de los Teen Avengers, a cuyos otros integrantes ya hemos visto aparecer en diversas producciones de Marvel. El temor se apodera de The Wasp original, Janet Van Dyne, papel que vuelve a recaer en Michelle Pfeiffer, y pide- sin éxito- se apague el aparato. Una explosión azul sucede y todos son llevados al Reino Cuántico".

Fecha de estreno: 17 de febrero

3. Creed III

'Creed III' se estrenará el 3 de marzo de 2023 luego de un gran retraso. La primera entrega de esta nueva trilogía salió en 2015, cuando Adonis asumió el legado de su papá Apolo junto con Rocky.

Fecha de estreno: 3 de marzo

4. Dragones y mazmorras: El honor entre ladrones

"'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' es una próxima película de comedia, acción, aventuras y fantasía estadounidense coescrita y dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, basada en el juego de rol de mesa Dungeons & Dragons".

Fecha de estreno: 3 de marzo

5. ¡Shazam! 2

La segunda parte contará con el regreso de Zachary Levy como el intérprete de Billy Batson/ Shazam! y David F. Sandberg repetirá como director de ¡Shazam! 2. Se desconoce si el villano de la segunda parte sea una vez más el Dr. Sivana (Mark Strong) o bien otro villano aparezca en el horizonte.

Fecha de estreno: 17 de marzo

6. John Wick 4

"Más de 3 años han pasado desde la última entrega de la franquicia, siendo aparentemente esta la última vez que Keanu Reeves regresa como el popular asesino a sueldo. El actor protagonizará esta cuarta entrega junto a Laurence Fishburne como Bowery King, Ian McShane como Winston y Lance Reddick como el conserje de Continental Charon".

Fecha de estreno: 24 de marzo

7. Aquaman 2

'Aquaman y el reino perdido' es uno de los proyectos de Warner Bros. y DC que veremos en cines el próximo año. Está más que confirmada la participación de Jason Momoa nuevamente como Arthur Curry, así como la de Nicole Kidman como su madre. En junio de este año Jason Momoa tuvo una conversación con la actriz y también presentadora Drew Barrymore, recordada por ser Dylas Sander/Helen Zaaz en los 'Ángeles de Charlie', donde reveló que estuvo involucrado con la escritura del guion.

Fecha de estreno: 17 de marzo

8. Scream 6

Se desconocen los detalles de la trama, pero los rumores apuntan a que la cinta girará en torno a los cuatro supervivientes de la quinta entrega cuando abandonan la ciudad y comienzan un nuevo capítulo de sus vidas. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigirán 'Scream 6' a partir de un guion de James Vanderbilt y Guy Busick.

Fecha de estreno: 31 de marzo

9. Super Mario Bros: La película

La cinta cuenta con la participación de actores de la talla de Chris Pratt, Charlie Day y Anya Taylor-Joy, que ponen voz a los personajes principales de la franquicia Mario, su hermano Luigi y la princesa Peach, respectivamente.

Fecha de estreno: 7 de abril

10. Renfield

"'Renfield' cuenta la historia de un paciente de un manicomio que sufre delirios y alucinaciones y acaba siendo el sirviente más fiel de Drácula. Es protagonizado por Nicolas Cage".

Fecha de estreno: 14 de abril

11. Capitán América 4

Chris Evans protagonizó las tres primeras entregas de “Capitán América”, despidiéndose del rol en “Avengers: Endgame”, en la que el superhéroe cede su escudo a su gran amigo Falcon. Se desconoce si el actor que dio vida a Steve Rogers regresará una vez más para la próxima producción o se centrará únicamente en su sucesor.

Fecha de estreno: 3 de mayo

12. Guardianes de la Galaxia Vol. 3

'Guardianes de la Galaxia 3' estará situada después de "Thor: Love and Thunder". ¿Con qué nos sorprenderá luego de tener a personajes como Drax, Star Lord y Gamora?

Fecha de estreno: 5 de mayo

13. Rápidos y furiosos 10

"'Rápidos y Furiosos 10' será la penúltima de esta enorme saga de acción, carreras de autos y máxima adrenalina, ya que está previsto que Vin Diesel y compañía se despidan con la undécima cinta y Justin Lin será el director de esas dos últimas".

Fecha de estreno: 19 de mayo

14. La sirenita



'La sirenita' presenta la historia de la joven y apasionada sirena que ansía vivir nuevas aventuras. Ariel, la más joven (y rebelde) de las hijas del rey Tritón, sueña con ir más allá del mar para conocer el mundo. En sus visitas a la superficie, se enamora del príncipe Eric. "A pesar de que las sirenas tienen prohibido relacionarse con los humanos, ella sigue a su corazón. Por eso, hace un trato con Úrsula, la malvada bruja del mar, quien le da la oportunidad de experimentar la vida sobre la tierra. Sin embargo, ese mismo acuerdo pone su vida y la corona de su padre en peligro".

Fecha de estreno: 25 de mayo

15. Transformers: El despertar de las bestias

"'Transformers: Rise of the beasts' narrará la aventura de un trotamundos de los años 90 y presentará a los Maximals, Predacons y Terrorcons a la batalla existente en tierra entre Autobots y Decepticons”. Parte de la película fue filmada en Perú.

Fecha de estreno: 9 de junio

16. Spider-Man: Un nuevo universo 2

La película animada de Sony se centra en la vida del joven Miles, afroamericano y procedente de un barrio de Nueva York. Pese a su falta de recursos económicos, logró ingresar a una escuela privada, pero tras recibir la mordida de una araña, descubrirá su gran poder y valor como superhéroe.

Fecha de estreno: 16 de junio

17. The Flash

La producción de 'The Flash' tiene como protagonista a Ezra Miller -por ahora- representando a Barry Allen, junto con Kiersey Clemons como Iris West y Billy Crudup como su papá. Cyborg de Ray Fisher también aparecerá en la cinta.

Fecha de estreno: 23 de junio

18. Indiana Jones 5

"Harrison Ford vuelve otra vez con su papel del arqueólogo más famoso de la gran pantalla y parece no pesarle haber cumplido 80 años hace apenas unos meses. La cinta llegará a los cines 15 años después de 'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull' y contará con Spielberg como productor de una cinta; cuyo reparto de secundarios encabezan Mads Mikkelsen, Toby Jones, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Antonio Banderas, entre otros".

Fecha de estreno: 30 de junio

19. Madame Web

'Madame Web' fue creada por Dennis O'Neil y John Romita Jr. Cassandra Webb nació en la ciudad de Salem en el estado de Oregon, Estados Unidos, y desde muy pequeña, empezó a tener visiones provocadas por sus habilidades de clarividencia. Ella es una mujer ciega, pero sus poderes psíquicos siempre la han ayudado a sobrellevar su discapacidad en el mundo. Con el paso del tiempo, comenzó a sufrir de una enfermedad degenerativa que hizo colapsar su sistema nervioso central. Desde entonces, Cassandra se encuentra conectada a un sistema de soporte vital diseñado por su esposo Jonathan Webb.

Fecha de estreno: 7 de julio

20. Misión imposible 7

Ethan Hunt, el agente de las Fuerzas Misión Imposible (IMF, por sus siglas en inglés) participa de los más increíbles ‘stunts’, como arrojarse desde un precipicio en motocicleta, o pelear en el techo de un tren que está por descarrilarse. Recordemos que Tom Cruise suele participar en estas escenas de acción. Uno de los más esperados retornos de 'Misión imposible 7' es el del actor Henry Czerny, que vuelve como el recordado director de IMF Eugene Kittridge, que solo apareció en la primera película del 1996.

Fecha de estreno: 14 de julio

21. Elemental

"En una ciudad en la que conviven el fuego, el agua, la tierra y el aire, una joven llena de fuego y un tipo que fluye descubrirán lo mucho que tienen en común", reza la sinopsis.

Fecha de estreno: 14 de julio

22. Oppenheimer

"'Oppenheimer', la nueva película de Christopher Nolan, relatará la creación de la bomba atómica y tiene como protagonista a Cillian Murphy que será Julius Robert Oppenheimer, el popular científico". La película ya tiene confirmada la presencia en su reparto de Emily Blunt como la bióloga y botánica Katherine 'Kitty' Oppenheimer, la esposa del protagonista.

Con Matt Damon como el general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y con Robert Downey, Jr. como Lewis Strauss, comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de EE.UU. que inició los procesos que cuestionaron la lealtad de Oppenheimer a los Estados Unidos y que acabó con el estatus del científico dentro de la administración.

Fecha de estreno: 21 de julio

23. Barbie

La trama principal de 'Barbie' girará en torno a la expulsión de la muñeca de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta. Situación que la obliga a embarcarse en una aventura en el mundo real. El elenco, además de Margot Robbie, reúne a estrellas como Ryan Gosling, Simu Liu, Saoirse Ronan, America Ferrera, Emma Mackey, entre otras.

Fecha de estreno: 21 de julio

24. Thunderbolts

Los 'Thunderbolts' vendría a ser 'El Escuadrón Suicida' de Marvel, es decir, un grupo de villanos en busca de la redención. En los cómics, su principal líder es el Barón Zemo y cerrará la Fase 5 del UCM.

Fecha de estreno: 26 de julio

25. The Marvels

"Previamente conocida como 'Capitana Marvel 2', la película fue rebautizada para integrar a sus tres grandes protagonistas: Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Ms. Marvel, interpretada por Iman Vellani) y Mónica Rambeau (Teyonah Parris, vista en 'Bruja Escarlata y Visión')".

Fecha de estreno: 28 de julio

26. Blade

"Marvel Studios devuelve a la gran pantalla la famosa historia de Eric Cross Brooks, más conocido como Blade, un ser mitad humano mitad vampiro. Gracias a su condición, Blade dedica toda su vida a cazar a las criaturas chupasangre y luchar contra las tenebrosas amenazas que acechan en la oscuridad". El guion está a cargo de Stacy Osei-Kuffour, una de las “story editor” de la magnífica ‘Watchmen’ (2019) de Damon Lindelof. Será una de las apuestas de Marvel durante la fase 5.

Fecha de estreno: 6 de septiembre

27. La monja 2



"1956, Francia. Un sacerdote es asesinado, un mal se extiende y la hermana Irene se enfrenta de nuevo a la fuerza malévola de Valak, la monja demonio". Es una secuela de La monja, siendo así la novena entrega de la franquicia del universo de 'El conjuro'.

Fecha de estreno: 8 de septiembre

28. Kraven el cazador

"'Kraven, El cazador', quien tiene como nombre Sergei Kravinoff, es un aristócrata ruso que fue introducido en Marvel como villano de Spider-Man en el cómic #15 de su serie en 1964". Fue creado por el legendario Stan Lee y Steve Ditko.

Fecha de estreno: 6 de octubre

29. El exorcista

Para realizar el reboot de 'El exorcista' se tuvo que pagar alrededor de 400 millones de dólares y con ello, se confirmó el regreso de Ellen Burstyn, actriz que interpretó a la madre de la niña poseída. Solo que esta vez será buscada por Leslie Odom Jr. quien caerá en desesperación porque su hijo es víctima de una posesión demoniaca.

Fecha de estreno: 13 de octubre

30. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

"Años antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem, Coriolanus Snow, de 18 años, es la última esperanza de su linaje, que se desvanece, una familia que alguna vez fue orgullosa y que cayó en desgracia en un Capitolio en tiempos de posguerra. Con los X Juegos del Hambre acercándose de forma inminente, el joven Snow se alarma cuando lo nombran como mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12. Pero, después de que Lucy Gray capte toda la atención de Panem cantando con actitud desafiante durante la ceremonia de La cosecha, Snow cree que podría cambiar las probabilidades a su favor. Aunando su instinto para el espectáculo y sus nuevos conocimientos políticos, la carrera contra el tiempo de Snow y Lucy para sobrevivir revelará finalmente quién es un pájaro cantor y una serpiente", reza la sinopsis oficial del filme.

Fecha de estreno: 17 de noviembre

31. Wonka

Producida por Warner Bros. y The Roald Dahl Story Company, explorará los orígenes del personaje que alguna vez interpretó también Gene Wilder. Una película que busca centrarse en "un joven Willy Wonka y sus aventuras antes de abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo". Cabe resaltar que Timothée Chalamet tendrá como compañeros de reparto en "Wonka" a Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman, Jim Carter, Mathew Baynton, Tom Davis y más.

Fecha de estreno: 15 de diciembre

32. Dune 2

Se espera que "Dune: Part Two", basada en la segunda entrega de la novela homónima de Frank Herbert, comience a rodarse a finales de este año con un reparto de lujo compuesto por Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler y Christopher Walken.

Fecha de estreno: 17 de diciembre





