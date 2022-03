"CODA" y "Succession" fueron las grandes ganadoras de los PGA Awards

El sábado 19 se llevó a cabo una de las últimas premiaciones del calendario de la temporada de premios, los PGA Awards, del Gremio de Productores de América. Esta ceremonia se llevó a cabo en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles, y tuvo como ganadora del más importante a “CODA: Señales del corazón”, película centrada en la vida de las personas con sordera y sus hijos.

De esta manera, “CODA” se impuso a “El poder del perro”, película que venía arrasando con la mayoría de nominaciones a mejor película en las diferentes premiaciones.

“Creo que todos estamos de acuerdo en que una buena película siempre comienza con una buena historia. Como productor, siempre me han atraído las historias que están llenas de humanidad, y en un mundo donde vemos la falta de humanidad todos los días, tomaré este premio como una señal de que todavía hay esperanza”, fueron las palabras de Philippe Rousselet, su productor.

En las categorías televisivas, ganaron “Succession” en drama, “Ted Lasso” en comedia, “Mare of Easttown" en series limitadas, y “The Beatles: Get Back” en series de no ficción. “Encanto” ganó a mejor película animada y “Summer of soul” a documental.

Lista de ganadores de los PGA Awards 2022

Mejor producción de una película

"CODA: Señales del corazón (Ganadora)

"Being the Ricardos"

"Belfast"

"Don’t Look Up"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Power of the Dog"

"Tick, Tick … Boom!"

"West Side Story"

Mejor producción de una película animada

"Encanto" (Ganadora)

"Luca"

"The Mitchells vs. The Machines"

"Raya and the Last Dragon"

"Sing 2"

Mejor producción de una serie de televisión dramática

"Succession" (temporada 3) (Ganadora)

"The Handmaid’s Tale" (temporada 4)

"The Morning Show" (temporada 2)

"Juego del calamar" (temporada 1)

"Yellowstone" (temporada 4)

Mejor producción de una serie de televisión cómica

"Ted Lasso" (Temporada 2) (Ganadora)

"Cobra Kai" (Temporada 3 y 4)

"Curb Your" Enthusiasm (Temporada 11)

"Hacks" (Temporada 1)

"Only Murders in the Building" (Temporada 1)

Mejor producción de una serie de televisión limitada

"Mare of Easttown" (Ganadora)

"Dopesick"

​"​The Underground Railroad"

"WandaVision"

"The White Lotus"

Mejor producción de una serie de no ficción

"The Beatles: Get Back" (Temporada 1) (Ganadora)

"60 Minutes" (Temporada 54)

"Allen v. Farrow" (Temporada 1)

"Queer Eye" (Temporada 6)

"Stanley Tucci: Searching for Italy" (Temporada 1)

Mejor producción de un documental

"Summer Of Soul" (Ganadora)

"Ascension"

"The First Wave"

"Flee"

"In The Same Breath"

"The Rescue"

"Simple As Water"

"Writing With Fire"

