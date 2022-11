La cinta original, estrenada en el 2005, se basa en la historia de John Constantine, un personaje psíquico de los cómics de Hellblazer de DC Comics. | Fuente: Warner Bros.

'Constantine 2', la secuela de la película protagonizada por Keanu Reeves podría obtener la calificación R para su proyección en salas de cine, tal como ocurrió en la primera parte. La cinta original, estrenada en el 2005, se basa en la historia de John Constantine, un personaje psíquico de los cómics de Hellblazer de DC Comics.

Aunque Lawrence pretendía que la primera película fuese una producción PG-13, la clasificación que actualmente ostenta la mayoría de las apuestas de superhéroes como el MCU, la Motion Picture Association (MPA) determinó que Constantine era una película con clasificación R por su "abrumadora sensación de temor".

De esta forma, para los productores de 'Constantine 2', es muy relevante obtener una calificación R o PG-13, pues delimita el contenido de la cinta y el público objetivo; así lo sostiene Francis Lawrence en una reciente entrevista que concedió al portal The Wrap.

"Una de las cosas más importantes para mí sobre la primera fue que seguimos, según Warner Bros, las reglas para hacer una película PG-13 en términos de violencia, sangre, lenguaje, sexualidad. Pero la agencia de calificaciones nos dio una (clasificación) R dura basada en su zona gris de intensidad... tenemos una película con clasificación R que en realidad es una película PG-13", explico.

"La idea esta vez, al menos para mí, es realmente intentarlo y hacer una Constantine real con clasificación R que es, creo, lo que la gente siempre quiso originalmente, no la versión PG-13 que simplemente obtuvo una (clasificación) R", concluyó el cineasta.

¿Qué es la calificación R y qué significa?

Para saber lo que significa la calificación R, es necesario conocer el Sistema de calificaciones de la Motion Picture Association (MPA). Se trata de un método que las separa las películas según su contenido y edad apropiada para verlas. Así, el sistema se clasifica en:

G – General Audiences: Admitido para todas las edades. Nada que pudera ofender a los padres si lo vieran sus hijos.

PG – Parental Guidance Suggested: Algunos contenidos pueden no ser apropiados para niños. Puede contener algunas imágenes que podrían no gustar a los padres para sus hijos jóvenes.

PG-13 – Parents Strongly Cautioned: Algunos materiales pueden ser inapropiados para niños menores de 13 años. Los padres deben ser cautelosos. Puede ser inapropiado para pre-adolescentes.

R – Restricted: Personas de menos de 17 años requieren acompañamiento de un adulto. Contienen algunos materiales para adultos.

NC-17 – Adults Only: No apta para menores de 17 años. Solamente adultos.

