Aplazan el estreno de "John Wick 4" hasta 2022 por el coronavirus. | Fuente: Lionsgate

La cuarta entrega de "John Wick", la franquicia de acción protagonizada por Keanu Reeves, aplazará su estreno un año entero hasta el 27 de mayo de 2022 ante la imposibilidad de comenzar el rodaje por el coronavirus.



Los estudios Lionsgate anunciaron hoy la nueva fecha de esta cinta, que volverá a dirigir Chad Stahelski pero tendrá que atrasar toda la producción ya que Reeves debe terminar antes su otra saga, "The Matrix 4", que también ha paralizado las grabaciones.



Asimismo, Lionsgate ha pospuesto un año el lanzamiento "The Hitmans Wife's Bodyguard", que iba a estrenarse en cines el 28 de agosto de este año y ahora lo hará el mismo día pero de 2021; y el de "Spiral", la nueva versión de "Saw" con Chris Rock, prevista ahora para el 21 de mayo de 2021.



Además, la película de terror "Antebellum", que iba a llegar a cines esta primavera, lo hará finalmente el 21 de agosto si las circunstancias lo permiten.



La película más afectada por los cambios, "John Wick 4" será la continuación de "John Wick Parabellum", el único filme que consiguió destronar en su estreno a "Avengers: Endgame", después de que la cinta de Marvel permaneciera varias semanas como la más vista hasta convertirse en la más taquillera de la historia.



La historia del asesino, encarnado por Reeves, que debe enfrentarse a una horda de sicarios recaudó 57 millones de dólares en su primer fin de semana en cines.



"John Wick: Parabellum" fue la primera de las tres cintas sobre la vida del asesino que llegó a la cúspide de la taquilla en su primera semana, muy por encima de los 14,4 millones de dólares que consiguió en 2014 "John Wick" y los 30,4 millones de dólares de la segunda película de 2017. EFE