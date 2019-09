El actor también aseguró que, pese a los papeles tan conocidos que ha interpretado, tenía "los pies en la tierra". "Soy un tipo normal que disfruta con lo que hace. Mi carrera me ha dado oportunidades magníficas, pero mi día a día es bastante normal. Puedo salir a la calle y moverme como cualquiera", dijo el intérprete que este año tuvo una inolvidable participación en la cinta "Always Be My Maybe".