James Cameron aplaza el rodaje de las secuelas de "Avatar" | Fuente: EFE

James Cameron suspendió indefinidamente el rodaje de las cuatro secuelas de "Avatar" (2009), que se estaban llevando a cabo en Nueva Zelanda, debido a la crisis mundial desencadenada por la expansión del coronavirus.



"Merecerá la pena la espera. Es una promesa", escribió este martes en Twitter el actor Stephen Lang, uno de los miembros del reparto de la saga de "Avatar".



Previamente, el productor Jon Landau había detallado en declaraciones al periódico The New Zealand Herald el aplazamiento de los planes para las continuaciones de "Avatar", que hasta el desembarco el año pasado de "Avengers: Endgame" (2019) era la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) con 2.790 millones de dólares de recaudación.



"Lo hemos retrasado (...). Estamos en medio de una crisis global y esto no va solo de la industria del cine. Creo que todo el mundo necesita hacer ahora lo que pueda hacer para 'aplanar la curva' del coronavirus", afirmó y luego admitió que no sabe cuándo podrán volver al set a trabajar. "Si te dijera que vamos a saber algo en dos semanas te estaría mintiendo", dijo.



La ambiciosa producción de estas cuatro secuelas, que ha sufrido en el pasado retrasos de todo tipo, tenía previsto que "Avatar 2" se estrenara en diciembre de 2021 y que "Avatar 3" llegara a los cines en diciembre de 2023.



Siguiendo esa distancia de dos años entre cada película, "Avatar 4" y "Avatar 5" se presentarían en diciembre de 2025 y diciembre de 2027, respectivamente.



Por ahora, los responsables de "Avatar" no han modificado estas fechas de estreno debido a la suspensión del rodaje por el coronavirus, ya declarado pandemia con más de 6.600 muertos y unos 167.000 contagiados en todo el mundo.



El reparto de las nuevas películas de "Avatar" incluye, entre otros, a Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldaña, Kate Winslet, Vin Diesel, Stephen Lang y Oona Chaplin.



El coronavirus ha llevado a Hollywood a bajar la persiana y a aplazar incontables rodajes hasta que se solucione la crisis. Entre ellos figuran, por ejemplo, proyectos del calibre de "Mission: Impossible 7", "Jurassic World: Dominion", "The Batman" o la nueva cinta de "The Matrix".