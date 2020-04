Olaf, el personaje de "Frozen", protagoniza una serie de cortos hechos en casa. | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFEI0342

Olaf, el entrañable muñeco de nieve que acompaña a Elsa y Ana en las aventuras de "Frozen", será el protagonista de una serie de cortos que Disney lanzará para amenizar la cuarentena de los hogares por la crisis del coronavirus.



Los videos, que llevarán el título "At Home With Olaf" (en casa con Olaf), fueron creados por los empleados del estudio de animación desde sus casas bajo la dirección de Hyrum Osmond, informó hoy en Twitter la factoría de Mickey Mouse.



Se trata del primer proyecto elaborado durante el confinamiento que estrena Disney.



Las medidas impuestas para evitar la escalada de contagios por la COVID-19 han obligado a los estudios de Hollywood a paralizar todos los rodajes, con los dibujos animados como única excepción.



De hecho, el actor Josh Gad, que da vida a Olaf en las películas de "Frozen" volvió a prestar su voz al personaje, grabándose desde su casa.



"Estoy grabando los diálogos para 'At Home With Olaf' de Disney, dirgido por Hyrum Osmond y todos los genios que trabajan desde casa para dar vida a los cortos. ¡Gente, ahora también soy ingeniero de sonido!", bromeó Gad en una publicación que acompañó de una fotografía en la que aparece con un micrófono.



En el primer avance de los cortometrajes, publicado en YouTube, Olaf está jugando a lanzar bolas de nieve hasta que se da cuenta de que entre ellas hay otro pequeño muñeco, conocido como Snowgie.



Este lanzamiento llega semanas después de que "Frozen II" aterrizase en el catálogo de Disney+ tres meses antes de lo previsto.



La segunda parte de las aventuras del reino de Arendelle se estrenó en cines el pasado invierno y se convirtió en la segunda película de animación con mayor recaudación de la historia, solo superada por la nueva versión de "The Lion King" (2019).



Además, la primera entrega de "Frozen", estrenada en 2013, completa el podium en tercera posición. EFE