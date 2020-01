Este 12 de enero se celebran los Critics' Choice Awards 2020. La cinta "The Irishman" parte como la favorita. | Fuente: Netflix

Los Critics' Choice Awards 2020 celebran su edición 25 este domingo 12 de enero desde The Barker Hangar, en Santa Mónica, California. La ceremonia se transmitirá en vivo y en español y contará, por segundo año consecutivo, con el actor Traye Diggs como antritrión.

Se dice que estos premios son uno de los mejores referentes para saber quién ganará el Oscar. Si hablamos de productoras, Netflix volvió a dominar las categorías tanto en cine como en televisión, con 61 nominaciones, seguido de HBO (33), Amazon (14) y NBC (12).

FECHA Y CANAL PARA VER CRITICS' CHOICE

Fecha: Domingo 12 de enero del 2020.

México: 6 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7 p.m.

Venezuela: 8 p.m.

Chile y Argentina: 9 p.m.

Canal: TNT (ceremonia doblada al español) y TNT Series (en idioma original).

NOMINADOS

Entre las favoritas a los Critics' Choice Awards 2020 se encuentran "The Irishman", el éxito de Martin Scorsese para Netflix, con 14 nominaciones; seguida por "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino con 12 candidaturas.

¿Alguna se llevará el galardón principal de la noche? Como se recuerda, en los Globos de Oro 2020 la película de gánsters fue relegada por la gran sorpresa, "1917". La cinta sobre la I Guerra Mundial ha conseguido 8 candidaturas en esta ceremonia.

En el campo de televisión, la miniserie "When They See Us" fue la más nominada a los Critics' Choice Awards 2020 con 6, seguida por "This is Us" y "Schitt’s Creek" (5). Con 4 nominaciones quedaron varias: "Chernobyl", "Fleabag", "Game of Thrones", "The Crown", "Watchmen", entre otras.

Por otro lado, el comediante Eddie Murphy recibirá un galardón en reconocimiento de su trayectoria. El premio llega después de que haya sido aclamado por su papel en el filme de Netflix, "Dolemite Is My Name".