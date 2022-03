"Belfast", "West Side Story" y "Succession", las favoritas de los Critics Choice Awards

Este domingo 13 de marzo se realizarán los Critics Choice Awards, tras haber sido pospuestos a causa del incremento de la variante ómicron, del COVID-19, a inicios de año.

A diferencia de los Oscar, estos premios reconocen a lo mejor del cine y la televisión, por lo que tienen más similitudes con los Globos de Oro. La principal diferencia está en que estos últimos son organizados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, mientras que los Critics Choice Awards están a cargo del gremio de críticos de Estados Unidos y Canadá.

Las películas con mayor número de nominaciones son “Belfast” y “West Side Story”, con once; seguidas de “Dune” y “El poder del perro”, con diez. “Licorice Pizza” y “Nightmare Alley” tienen ocho.

En lo que se refiere a televisión, “Succession” lidera la lista con ocho nominaciones. Le siguen “Evil” y “Mare of Easttown”, con cinco.

Asimismo, el 17 de marzo, se anunciarán los ganadores de los Critics Choice Super Awards, que reconocen a las producciones de fantasía y acción. En película, “Shang Chi y la leyenda de los diez anillos” y “Spider-Man: No Way Home” encabezan las nominaciones, con cinco cada una. En series, están “Evil” y “Midnight Mass”, con seis.

¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2022?

La ceremonia iniciará a 7 p.m y será transmitida a través de TNT y TNT HD.

TNT

Movistar: 102

Claro: 590

DirecTV: 502

TNT HD

Movistar: 730

Claro: 1504

DirecTV: 1502

¡Cuenta regresiva para los #CriticsTNT!

Abrimos hilo 🧵con info de las películas nominadas: — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 5, 2022

Las películas nominadas

Mejor película



"Belfast"

"CODA"

"No mires arriba"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"El poder del perro"

"Tick, Tick … Boom!"

"West Side Story"

Mejor actor



Nicolas Cage, "Pig"

Benedict Cumberbatch, "El poder del perro"

Peter Dinklage, "Cyrano"

Andrew Garfield, "Tick, Tick … ¡Boom!"

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"

Mejor actriz



Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Lady Gaga, "House of Gucci"

Alana Haim, "Licorice Pizza"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Kristen Stewart, "Spencer"

Mejor actor de reparto



Jamie Dornan, "Belfast"

Ciarán Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA"

Jared Leto, "House of Gucci"

J.K. Simmons, "Being the Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro"

Mejor actriz de reparto

Caitríona Balfe, "Belfast"

Ariana DeBose, "West Side Story"

Ann Dowd, "Mass"

Kirsten Dunst, "El poder del perro"

Aunjanue Ellis, "King Richard"

Rita Moreno, "West Side Story"

Mejor director



Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "El poder del perro"

Guillermo del Toro, "Nightmare Alley"

Steven Spielberg, "West Side Story"

Denis Villeneuve, "Dune"





Las series nominadas

Mejor serie dramática

"Evil"

"For All Mankind"

"The Good Fight"

"Pose"

"Squid Game"

"Succession"

"This Is Us"

"Yellowjackets"

Mejor actor en una serie dramática

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Mike Colter, "Evil"

Brian Cox, "Succession as Logan Roy"

Lee Jung-jae, "Squid Game"

Billy Porter, "Pose"

Jeremy Strong, "Succession"

Mejor actriz en una serie dramática

Uzo Aduba, "In Treatment"

Chiara Aurelia, "Cruel Summer"

Christine Baranski, "The Good Fight"

Katja Herbers, "Evil"

Melanie Lynskey, "Yellowjackets"

Michaela Jaé Rodriguez, "Pose"

Mejor serie cómica

"The Great"

"Hacks"

"Insecure"

"Only Murders in the Building"

"The Other Two"

"Reservation Dogs"

"Ted Lasso"

"What We Do in the Shadows"

Mejor actor de una serie cómica

Iain Armitage, "Young Sheldon"

Nicholas Hoult, "The Great"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Kayvan Novak, "What We Do in the Shadows"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Mejor actriz de una serie cómica

Elle Fanning, "The Great"

Renée Elise Goldsberry, "Girls5eva"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Sandra Oh, "The Chair"

Issa Rae, "Insecure"

Jean Smart, "Hacks"

