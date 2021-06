"Cruella": Esto es lo que dijo el director al enterarse que compararon su film con "Guasón" | Fuente: Disney+ / Warner Bros

Tras el estreno de “Cruella”, el pasado 26 de mayo, las comparaciones con la película “Joker”, interpretada por Joaquin Phoenix, no se hicieron esperar. Frente a ello, el director de la película inspirada en la villana de “101 dálmatas”, Craig Gillespies, se pronunció.

En una entrevista con “Comic Book Movie”, el director de “Cruella” dijo sentirse honrado por los comentarios sobre el parecido de su película con la del enemigo de Batman.

“Me encantó 'Joker', hicieron un trabajo increíble en eso, así que estaba feliz por la comparación, pero yo sabía que es tan drásticamente diferente a eso en cuanto a tono”, aseguró Gillespies.

“Cruella” está ambientada en los años 70, en plena revolución punk, y retrata los primeros días rebeldes de la diseñadora Estella de Vill y cómo se convierte en Cruella de Vil. Sobre esta rebeldía, que muchos han comparado con la del “Joker” de Joaquin Phoenix, el director asegura que su propuesta tiene su esencia propia

“Hubo algunas personas que me dijeron: '¿te preocupa eso?' Y yo pensaba que, tan pronto como salga la película, la gente verá que es algo propio y que no es lo peor del mundo ser comparado con 'Joker', pero me sorprendió un poco lo mucho que se puso de moda”, mencionó.

¿Cuánto cuesta ver "Cruella"?

“Cruella” se estrenó digitalmente hoy viernes 28 de mayo. Ante el cierre de los cines por la pandemia, la plataforma digital Disney+ permitirá ver la nueva película protagonizada por Emma Stone a través de Premier Access con un costo adicional al precio mensual –o anual– del servicio.

La historia de Cruella de Vil (Emma Stone) se contará desde su origen, previo a convertirse en la malvada villana del clásico “101 Dálmatas”. Centrado en su juventud, específicamente en su inicio profesional en la moda, la protagonista encontrará en la baronesa Von Hellman (Emma Thompson) un ejemplo a seguir, pero ella también será objeto de su venganza.

Desde el viernes 28 de mayo, la producción live-action “Cruella” podrá verse en Disney+ con un pago de 54.90 soles para acceder al Premier Access. Dicho monto será adicional al precio mensual del servicio streaming, el cual es de 25.90 soles desde su lanzamiento oficial en nuestro país.





