¿Cuáles serán los villanos de ‘The Batman 2′? James Gunn responde y destruye algunas teorías que circulan en redes sociales

El ahora codirector ejecutivo de DC es activo en Threads. Ahí aprovecha para desmentir, personalmente, mucha información sobre sus películas.

Desde hace unas semanas se viene especulando mucho con la nueva película de The Batman 2. Esto ha generado que el mismo director de DC, James Gunn, salga al frente y comente si todos son reales o puros rumores.

Uno de los más grandes que se ha hablado es sobre los villanos, los cuales son la marca registrada de Batman por lo versátiles que pueden ser. Pero, ¿qué fue lo que dijo James Gunn?

¿Qué fue lo que comentó James Gunn sobre los villanos de The Batman 2?

Una cuenta de Threads llamada 'The Play Blend' afirmó que los nuevos villanos de Batman eran los siguientes: l Profesor Pyg, El Espantapájaros, Clayface, Hush y Dick Grayson. Sin embargo, Gunn, quien es un activo de las redes sociales, desmintió por completo la teoría. “No. Totalmente inventado”, fue lo que respondió.

Otra teoría que trajo abajo fue la que publicó la cuenta dcfilmnews. Aquí señalaron que la sinopsis de la próxima película de Superman sería: “Superman, un reportero novato en Metrópolis, se embarca en un viaje para reconciliar su herencia kriptoniana con su educación humana como Clark Kent”. Sobre ello, Gunn manifestó lo siguiente.

Teorías sobre Batman | Fuente: Trends

“No sé de dónde salió este eslogan. No lo he escrito yo. Tiene elementos de verdad (obviamente basados en cosas que he dicho en el pasado). Pero yo no describiría la trama así, y no llamaría a Clark reportero novato. Pero sí, rodamos en marzo. Agradezco cada día que nuestro equipo de producción se dejara la piel para mantener las cosas en marcha durante las huelgas. Las fuerzas nos obligaron a parar muchas veces, y si lo hubiéramos hecho nunca habríamos llegado a julio de 2025. SupermanLegacy”, manifestó el director.