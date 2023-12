Christopher Nolan elogia a Zack Snyder: "Cuando miras sus películas sientes su amor por el cine"

Christopher Nolan puede presumir de ser el director de una de las películas más taquilleras de este 2023 con su icónica Oppenheimer, de acuerdo con Box office Mojo. No obstante, el reconocido cineasta guarda mesura de su éxito y se toma el tiempo para elogiar a otros directores que —como él— se dedican a largometrajes que buscan dejar huella por sus personajes y su historia bien contada.

Este el caso de Zack Snyder, otro reconocido director, y amigo de Nolán, quien viene recibiendo los mejores comentarios por su película Rebel Moon: la niña de fuego estrenada en Netflix el último viernes 22 de diciembre con la historia de una joven guerrera llamada Kora que se rebela contra un imperio galáctico al mando de los dictadores Noble y Balisarius.

Snyder ya difundió el primer avance de Rebel Moon: The Scargiver prometiendo seguir con la popular trama de ciencia ficción algo que no pasó desapercibido por Christopher Nolan, quien le mostró su apoyo y destacó su estilo en trabajos cinematográficos. “No hay ninguna película de ciencia ficción de superhéroes que se estrene hoy en día en la que no vea alguna influencia de Zack Snyder”, declaró Nolan a la revista The Atlantic.

Seguidamente, Christopher Nolan añadió: “Cuando miras una película de Zack Snyder, ves y sientes su amor por el potencial del cine. El potencial que tiene para ser fantástico, para realzar su realidad, pero para conmoverte y excitarte”.

Zack Snyder dirigió la película de superhéroes ‘Liga de la justicia’ el 2017 . | Fuente: Warner Bros

Christopher Nolan y Zack Snyder trabajaron en El hombre de acero

Cabe mencionar que Christopher Nolan y Zack Snyder ya trabajaron juntos como productor y director, respectivamente. Los dos estuvieron a cargo de la recordada película de Superman, El hombre de acero, que se estrenó en junio de 2023 basada en el personaje de DC Comics y que fue distribuida por Warner Bros.

El hombre de acero se hizo también con la visión del guion que ya tenía Christopher Nolan con el coguionista de la trilogía El caballero de la noche, David S. Goyer. Desde aquella ocasión, Nolan y Snyder se hicieron amigos mostrando su gusto por películas de ciencia ficción.

Christopher Nolan destacó Watchmen: los vigilantes, de Zack Snyder

En el 2009, Christopher Nolan ya se había dado cuenta del talento de Zack Snyder al resaltar su película Watchmen: los vigilantes, la adaptación del cómic ese año.

En ese momento, Nolan sostuvo que Watchmen: los vigilantes era una película “adelantada a su tiempo”. "La idea de un equipo de superhéroes, que tan brillantemente subvierte, aún no existía en las películas. Habría sido fascinante verlo lanzado después de Avengers", expresó.