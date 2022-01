Daniel Brühl interpretó al Barón Zemo en los títulos de Marvel: "Capitán América y el Soldado de Invierno" y "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

Su salto a la fama se dio con el drama alemán "Good Bye, Lenin!" y, desde entonces, el actor Daniel Brühl ha transitado por más producciones de corte independiente, no sin dejar de participar de tanto en tanto en títulos más comerciales, como hizo al ingresar como el Barón Zemo en el mundo de Marvel.

De ahí que, en una reciente entrevista con la BBC, el intérprete español-alemán no comparta la visión "fatalista" que algunos creadores tienen sobre la supuesta mala influencia que la franquicia de superhéroes ejerce sobre el séptimo arte.

Por el contrario, Daniel Brühl se mostró a favor de "la diversidad" de contenido que existe hoy. "En esta era del 'streaming' y la televisión, veo resultados de altísima calidad. Yo vengo de la generación en que hacer teatro y cine se veía muy bien, pero la televisión se asociaba a las chorradas", indicó.

No por ello dejó de criticar la proliferación de títulos que conlleva "a veces" al descenso de la calidad. "Pero luego tienes 'The Crown', 'Gambito de Dama', 'Succession', algunas series que ves con un nivel increíblemente bueno", matizó.

"No quiero verlo demasiado negativo, tampoco al universo Marvel, al que también se ha criticado mucho. Creo en la coexistencia. Si el cine está muriendo, ellos no son los únicos responsables. Hay gente que no va a ver las películas de Marvel y consumen otro tipo de cine. La solución no es que Marvel pare de producir películas. Quizás solo estemos en una especie de valle. Por eso es importante que los festivales sigan promocionando la experiencia única del cine", reflexionó.

De actor a director en "La puerta de al lado"

De ser enfocado por las cámaras, Daniel Brühl pasó recientemente a estar también detrás de ellas al asumir el cargo de director de la película "La puerta de al lado", una comedia negra que muestra las desigualdades sociales berlinesas a raíz del encuentro entre un actor famoso y su vecino.

Según confesó, este traslado a la silla de realizador lo llenó de expectativas. "Soñaba con dirigir, sobre todo porque de vez en cuando, durante mi carrera, me disgustaba no poder formar parte de todo el proceso cinematográfico y ser excluido de tantos aspectos. Hacer cine es como montar un concierto y grandes misterios pasan durante el viaje", apuntó.

No obstante, la experiencia no estuvo exenta de problemas, como cuando debió escribir el guion de la cinta y tuvo que pedir ayuda a un amigo guionista. "La experiencia más linda que he tenido a nivel creativo. Ha sido brutal participar escribiendo el guion, ejecutar la película, decidir los planos con la cámara, montarla... me lo he pasado muy bien", comentó.

En "La puerta de al lado", Daniel Brühl también es protagonista y esta doble responsabilidad en su proyecto la afrontó con una retroalimentación por parte de su equipo que en más de una ocasión lo incomodó. "La verdad es que me fastidiaba cuando me decían que una escena no estaba nada bien, que era una porquería y que había que repetirla", dijo.

"Fue raro verme a mí mismo tanto tiempo al montar la película. Te ves tantas veces que te das mucho más cuenta de cuando estás bien o mal. De vez en cuando puede hasta doler", agregó.

Daniel Brühl en Chile

Mientras tanto, Daniel Brühl no pone pausas a su carrera actoral. Después de volver a interpretar al enemigo de Capitán América en la serie de Marvel "The Falcon and the Winter Soldier", se sumará próximamente al reparto de "La contadora de películas", según adelantó el portal Variety.

Se trata de una adaptación de la novela de título homónimo del escritor chileno Hernán Rivera Letelier, en la que el actor interpretará a un europeo que llega a un pueblo chileno donde inicia una relación sentimental con María Magnolia, mamá de la protagonista.

No es la primera vez que Brühl actúa en una historia chilena. En 2015, hizo lo propio con "Colonia Dignidad", el largometraje ambientado en el golpe de Estado chileno de 1973 que coprotagonizó con Emma Watson y está actualmente disponible en Netflix.

