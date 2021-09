DC Fandome 2021 reunirá lo mejor de películas, series y más para este casa de comics. | Fuente: DC Fandome

Luego del estreno de "The Suicide Squad" en cines alrededor del mundo y HBO Max, no habrán más cintas de DC para lo que resta del año. Sin embargo, el DC Fandome 2021 llega en su segunda edición, la cual promete y mucho.

Este martes y por medio de sus redes sociales y página web oficial, DC Fandome 2021 confirmó que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de octubre. La novedad es que también será transmitido en vivo vía YouTube, Twitch y sitios locales asociados.

Allí no queda todo ya que se han dado detalles del esperado 'lineup' del DC Fandome. En lo que respecta a cintas en la pantalla grande, se mostrará un segundo traíler de "The Batman", un primer vistazo de "Black Adam" y de "The Flash", además de detrás de cámaras de "Aquaman and the Lost Kingdom" y "Shazam: Fury of the Gods". Lo mismo como "DC League of Super Pets".

El esperado DC Fandome 2021 está a la vuelta de la esquina

No todo se resume a lo que serán sus películas, sino que también habrá paneles de sus series de televisión.

Se mostrarán adelantos de las nuevas temporadas de "Batwoman", "Superman & Lois", "Flash" y "Sweet Tooth". También veremos lo que será la nueva serie "Naomi" y un tributo por la última temporada de "Supergirl".

En lo que respecta a videojuegos, "Gotham Knights" y "Suicide Squad: Kill the Justice League" tendrán nuevos vistazos. Ambos serán lanzados al público 'gamer' en 2022.

HBO, por su parte, mostrará un adelanto exclusivo de la esperada serie "Peacemaker", protagonizada por John Cena y dirigida por James Gunn. También, se prometen sorpresas con "DMZ", "Doom Patrol" y "Titans".

La animación también dirá presente en DC Fandome 2021 con "Aquaman: King of Atlantis", "Batman: Caper Crusader", la tercera temporada de "Harley Quinn", "Injustice", "Catwoman: Hunted" y más.

