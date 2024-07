'Deadpool & Wolverine' hace historia al romper un récord Guinness antes de su estreno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tan esperada película Deadpool & Wolverine ya se encuentra en cines y ha sido recibida con entusiasmo por los fans. La combinación de Ryan Reynolds y Hugh Jackman en los papeles de Deadpool y Wolverine, respectivamente, ha demostrado ser un acierto para Marvel, que ha logrado reunir a estos dos icónicos personajes en una sola película.



Las primeras críticas resaltan las escenas de acción y el humor que caracteriza a las películas de Deadpool. Esta colaboración no solo satisface a los fanáticos de los cómics, sino que también pretende captar a una audiencia más extensa. Además, Marvel tiene otro motivo para celebrar, ya que Deadpool 3 ha superado un récord global.

Hugh Jackman en 'Deadpool & Wolverine' (2024).Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué récord Guinness Deadpool 3 con Hugh Jackman y Ryan Reynolds?

En una reciente entrevista con Alison Hammond en el programa This Morning de ITV, Ryan Reynolds y Hugh Jackman recibieron dos certificados del Libro Guinness de los Récords. El primero de ellos fue para Reynolds, quien como copropietario del Wrexham AFC, fue reconocido por tener el estadio internacional de fútbol más antiguo en funcionamiento, con 147 años y 31 días.



El segundo certificado, que sorprendió a ambos actores, fue otorgado por el tráiler de Deadpool & Wolverine. Este tráiler logró un récord al convertirse en el más visto en 24 horas, acumulando 365 millones de vistas globales tras su estreno durante el Super Bowl 2024. "¿Qué? ¿Un millón por cada día del año?", exclamó Reynolds, mientras que Jackman añadió: "¡Eso es asombroso!".

¿De qué tratará Deadpool & Wolverine?

Dirigida por Shawn Levy, Deadpool & Wolverine tiene lugar seis años después de los eventos de Deadpool 2. En este punto, Wade Wilson ha dejado atrás su traje de látex y ha adoptado una vida más mundana. Durante su cumpleaños, agentes de la Autoridad de Variación Temporal aparecen en su puerta para llevarlo ante su jefe, el Sr. Paradox.



El Sr. Paradox le encomienda a Wade una nueva misión que lo lleva a saltar entre diferentes realidades del multiverso de Marvel, donde se encuentra con una versión de Wolverine de una dimensión paralela. Cassandra Nova aparece, mientras que regresan personajes de películas anteriores de X-Men como Pyro y Sabretooth.

Ryan Reynolds en 'Deadpool & Wolverine' (2024).Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

El increíble y ecléctico soundtrack de Deadpool & Wolverine

La música siempre ha desempeñado un papel crucial en las películas de Deadpool, desde el icónico rap de DMX en la primera entrega hasta la emotiva Ashes de Celine Dion en Deadpool 2. Ahora, la tercera entrega de la saga llega a la pantalla grande con un soundtrack que incluye referencias divertidas a *NSYNC, Grease y al pasado musical de Hugh Jackman.



Finalmente, la película protagonizada por Ryan Reynolds y Jackman ya se encuentra en cines, acompañada de una banda sonora ecléctica que presenta 18 canciones. Entre ellas se encuentran You're the One That I Want de Grease y The Greatest Show de la película The Greatest Showman, interpretada por Jackman en 2017.



