Festival de Lima 2024: Arnaud Desplechin y más de 100 películas en una gran fiesta de cine

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima se alista para experimentar de nuevo la magia del cine latinoamericano, o mejor dicho, el auténtico ritual del cine. Vanessa Vizcarra, directora del Festival de Cine de Lima, lo confirmó al presentar la edición 28 del evento, que comenzará el 8 de agosto y ofrecerá una impresionante selección de títulos peruanos que recientemente han brillado en Cannes, Berlín y Sundance.



“El cine construye memoria, identidad, lealtad, atracción, odio, amor. El cine hace tangible el inconsciente colectivo y nos permite conectarnos con los demás, con las historias y con nuestras propias preguntas. Es poderoso y empoderador, y por eso no debe limitarse, restringirse o censurarse”, expresó Vizcarra durante la conferencia de prensa del festival.

¿Qué novedades trae el Festival de Lima 2024?

Entre las novedades de esta edición, el festival ha incluido una nueva sección en la competencia oficial dedicada exclusivamente al cine peruano. Ocho producciones nacionales estarán en la contienda por el Spondylus. Vizcarra mencionó que el auge en la producción nacional ha llevado a que esta competencia adquiera su estatus oficial.



Además, en la Competencia Latinoamericana de Ficción se presentarán tres producciones peruanas que han cosechado premios en festivales importantes. Son: Kinra de Marco Panatonic, ganadora en Mar del Plata 2023; Reinas de Klaudia Reynicke; y Raíz de Franco García Becerra, ambas destacadas en la última Berlinale.



La Competencia Documental, que contará con diez títulos, también tiene representación peruana con El archivo bastardo de Marianela Vega Oroza. Finalmente, en la inauguración del festival, se proyectará el documental Frida de la peruana Carla Gutiérrez, que triunfó en Sundance 2024. Como destacó Vizcarra, “Creemos que se hace cine por mujeres cuando se ve cine por mujeres”.

¿Quiénes serán homenajeados en el Festival de Lima 2024?

Además de las secciones competitivas, el festival ofrece una amplia variedad de experiencias. Destaca el homenaje al director francés Arnaud Desplechin, conocido por películas como Mis mejores días, La Sentinelle y Roubaix y Une Lumière. Además de las anteriores, se proyectará su más reciente obra, Spectateurs!, estrenada en el último Festival de Cannes.



También se rendirá tributo a la directora peruana Mary Jiménez, destacada figura del cine autobiográfico en Perú. La retrospectiva de su filmografía incluye los títulos Fuga y Con el nombre de Tania, que codirigió junto a Bénédicte Liénard, además de Loco Lucho y Del verbo amar.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Festival de Lima 2024?



La edición 28 del Festival de Cine de Lima se llevará a cabo del 8 al 17 de agosto. Este año, el festival presentará 123 producciones, que incluyen largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. La temática de esta edición, El ritual del cine, celebra la experiencia de prepararse para disfrutar del arte cinematográfico que tanto amamos.



Además de las sedes en Lima como el Centro Cultural PUCP, el NOS PUCP, Cineplanet Alcázar, el Cine Lumière de la Alianza Francesa de Lima y la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura del Perú, este año estrenan nuevas ubicaciones en dos regiones. En Arequipa, se añadirán el Centro Cultural Umbral y Cineplanet MallPlaza, mientras que en Chiclayo se suman el CineClub de Lambayeque, el Auditorio del CAP – Lambayeque, la Alianza Francesa de Chiclayo y Cineplanet Real Plaza.

¿Qué más te podemos recomendar?

La muestra Aclamadas del Festival de Lima 2024 ofrece una selección de estrenos recientes que han capturado la atención internacional. Entre los títulos se encuentran C’est Pas Moi del francés Leos Carax, Grand Tour del portugués Miguel Gomes, Caught by the Tides del chino Jia Zhangke, y La sustancia de la francesa Coralie Fargeat, con una actuación muy comentada de Demi Moore.



Y eso no es todo. La Filmoteca PUCP, que este año celebra dos décadas de labor en la recuperación y restauración de nuestro patrimonio cinematográfico, presentará versiones remasterizadas de obras de destacados cineastas peruanos como Nora de Izcue, Armando Robles Godoy, Manuel Chambi, Francisco Lombardi, Alberto Durant, Augusto Tamayo, Juan Bullita y Aldo Salvini, entre otros.

Del 8 al 17 de agosto llega el 28 Festival de Cine de Lima PUCP.Fuente: PUCP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis