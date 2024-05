'Descendientes 4': Brandy vuelve como Cenicienta mientras que Rita Ora es la Reina de Corazones en primer tráiler

El universo de Descendientes da la bienvenida a una nueva generación de héroes, con la ayuda de algunos rostros familiares de los cuentos de hadas. Cinco años después de su última entrega, la franquicia de películas musicales sobre los hijos de los icónicos personajes de Disney regresa con Descendientes: El ascenso de Red.



En el primer tráiler de la película, la actriz y cantante Brandy retoma su papel como la icónica Cenicienta, quien ahora gobierna como monarca casi 30 años después de haber interpretado el rol por primera vez. Esta vez, su reino está en peligro. Un nuevo ingreso notable es la cantante Rita Ora, quien interpreta a la tiránica Reina de Corazones.



Kylie Cantrall interpreta a Red, la hija rebelde de la Reina de Corazones, quien se embarca en un camino inesperado después de que su madre lidera un golpe de estado en Auradon. Las acciones de su madre dejan a Red sin otra opción que unir fuerzas con Chloe (Malia Baker), la hija perfeccionista de Cenicienta y el ahora Rey Encantador.

Brandy y Rita Ora se unen a la popular franquicia de 'Descendientes'.Fuente: Disney+

¿De qué trata Descendientes: El ascenso de Red?

Uma, exvillana adolescente y ahora nueva directora de la preparatoria de Auradon, invita a la escuela a otra joven villana, Red, la hija rebelde de la Reina de Corazones del País de las Maravillas. Cuando la Reina de Corazones instiga un golpe contra Auradon, Red y Chloe viajan al pasado para evitar el evento traumático que impulsó a la madre de Red a tomar el camino de la maldad.



En cuanto a la música, esta cuarta entrega contiene siete nuevas canciones originales además de reediciones de los éxitos de Descendientes 2: What’s My Name y So This is Love, de la clásica película animada Cenicienta. La banda sonora de Descendientes: El ascenso de Red será lanzada el 12 de julio.

¿Cuándo se estrena Descendientes: El ascenso de Red?

Escrita por Dan Frey y Russell Sommer, Descendientes: El ascenso de Red está dirigida por Jennifer Phang. Esta entrega, la cuarta de la franquicia, está protagonizada por Brandy, Rita Ora, Kylie Cantrall, Malia Baker, China Anne McClain, Jeremy Swift, Dara Reneé, Ruby Rose Turner, Morgan Dudley, Paolo Montalban, Melanie Paxson, Leonardo Nam, Joshua Colley y Peder Lindell.



Esta nueva entrega no solo aviva la llama de una franquicia que ha cautivado a una audiencia juvenil durante años, sino que también promete conquistar a nuevas generaciones de espectadores. A partir del 12 de julio, Descendientes 4 estará disponible en la plataforma Disney+, lista para cautivar a la audiencia con su magia y aventuras.

