"Descendientes 3": Todo lo que sucedió en la última cinta sobre los hijos de los villanos de Disney

"Descendientes 3" es el último proyecto que Cameron Boyce tenía con Disney. | Fuente: Disney Channel

La cinta musical "Descendientes 3", que ya se estrenó en Latinoamérica, trajo de vuelta a Mal, Evie, Carlos y Jay; unos chicos malos desde la cuna. Bajo la dirección de Kenny Ortega, la película demuestra que hay bondad y maldad en todos para dejar de separar el mundo entre héroes y villanos. Entérate qué sucedió en el último proyecto que Cameron Boyce, fallecido a los 20 años, tenía pendiente con Disney.

En "Descendientes 3", los cuatro amigos ─interpretados por Dove Cameron, Sofía Carson, Boyce y Booboo Stewart─ vuelven a la Isla de los Perdidos para reclutar a un nuevo grupo de descendientes de villanos que se unan a ellos en el reino de Auradon. Ese mismo día, el rey Ben le propone matrimonio a Mal, algo que su exnovia Audrey no acepta.

Por ello, roba el cetro de Maléfica y sume a los ciudadanos de Auradon en un profundo sueño. Para combatir a Audrey, los jóvenes Mal, Evie, Carlos y Jay viajan a la isla para conseguir el fuego de Hades y se revela que él es el padre de Mal.

¿Villanas o heroínas? Sofía Carson y Dove Cameron interpretan a Evie y Mal, respectivamente. | Fuente: Disney Channel

HÉROES Y VILLANOS: UNA MISMA CARA

Antes de regresar al reino, el cuarteto se encuentran con Uma y sus secuaces. Ellos aceptan ayudarlos después de obtener la promesa de que cualquier hijo de villano podrá dejar la Isla de los Perdidos. Pero la idea de Mal ─que buscaba hacer lo mejor─ era otra: cerrar la barrera entre la isla y Auradon para siempre.

Los protagonistas de "Descendientes 3" van superando los ataques de Audrey, y se dan cuenta de que tienen mucho en común, pero cuando se revela la traición de Mal el grupo se disuelve. Mal se enfrenta sola a Audrey, en su forma de dragón, para salvar a Auradon, pero no es suficiente. Entonces Uma apoya y juntas detienen a su rival.

Al demostrarse que todos pueden ser un 'héroe' o 'villano', se decide que Mal rompa la barrera que separa la Isla de los Perdidos de Auradon y se celebra la unión de esta nueva sociedad.

PERSONAJES Y REPARTO

La cinta musical de Disney trae de vuelta al reparto original de los hijos de los villanos: Dove Cameron (Mal, hija de Maléfica), Sofia Carson (Evie, hija de la Reina Malvada), el fallecido Cameron Boyce (Carlos, hijo de Cruella de Vil) y Booboo Stewart (Jay, hijo de Jafar). A ellos se les suman otros rostros la Isla de los Perdidos, que aparecieron en "Descendientes 2": China Anne McClain (Uma, hija de Úrsula), Thomas Doherty (Harry, hijo del Capitán Garfio) y Anna Cathcart (Dizzy, hija de Drizella Tremaine).

Por otro lado, entre los hijos de los héroes regresan Mitchell Hope (el rey Ben, hijo de Bella y Bestia), Sarah Jeffrey (Audrey, hija de Aurora), Jedidiah Goodacre (Chad, hijo de Cenicienta y el Príncipe Encantador) y Brenna D’Amico (Jane, hija del Hada Madrina).

"Descendientes 3" suma nuevos personajes a su reparto, entre ellos Cheyenne Jackson (Hades), Jamal Sims (Dr. Facilier) y Jadah Marie (su hija Celia).

ESTRENO Y AUDIENCIA

El pasado 9 de agosto se estrenó la cinta de Disney para el público de Latinoamérica. En Estados Unidos, llegó a la televisión el 2 de agosto y convocó a 8,43 millones de televidentes (el día de lanzamiento fue visto por 4,59 millones).

La primera película de "Descendientes" (2015) reunió a 10,54 millones en tres días (6,6 millones en el estreno); mientras que "Descendientes 2" (2017) llegó a 8,58 millones en el mismo tiempo (5,33 millones en su estreno). Se ve una baja en la audiencia de cinta en cinta.

"Descendientes 3", con el fallecido Cameron Boyce, se estrenó en Latinoamérica. | Fuente: Disney Channel

CANCIONES DE "DESCENDIENTES 3"



1. "Good to Be Bad" - Dove Cameron, Sofia Carson, Cameron Boyce, Booboo Stewart, Jadah Marie y Anna Cathcart.



2. "Queen of Mean" - Sarah Jeffery.



3. "Do What You Gotta Do" - Dove Cameron y Cheyenne Jackson.



4. "Night Falls" - Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Cameron Boyce, Thomas Doherty, China Anne McClain y Dylan Playfair.



5. "One Kiss" - Sofia Carson, Dove Cameron y China Anne McClain.



6. "My Once Upon a Time" - Dove Cameron.



7. "Break This Down" - Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Cameron Boyce, China Anne McClain, Mitchell Hope, Thomas Doherty, Dylan Playfair, Sarah Jeffery, Jadah Marie, Brenna D’amico y Zachary Gibson.

8. "Dig a Little Deeper" - China Anne McClain.

9. "Did I Mention" - Mitchell Hope.

10. "Rotten to the Core (D3 Remix)" - Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Cameron Boyce, China Anne McClain, Thomas Doherty, Sarah Jeffery y Jadah Marie.

11. "Happy Birthday" - Sarah Jeffery.

12. "VK Mashup" - Dove Cameron, Sofia Carson, Cameron Boyce y Booboo Stewart.

13. "Descendants 3 Score Suite" - David Lawrence.

TEMAS DE AUDREY

La actriz Sarah Jeffery, que interpreta a Audrey en la cinta de Disney, tiene dos canciones como solista: "Queen of Mean" y "Happy Birthday". Ella también participa en los temas "Break This Down" y "Rotten to the Core (D3 Remix)".