Con motivo del Día de Star Wars, el actor mexicano de doblaje Beto Castillo, quien prestó su voz a Luke Skywalker en los episodios VIII y IX, llegó por primera vez a Lima para participar en el Movie Con, un evento que reunirá a los fanáticos de la saga creada de George Lucas.

En conversación con RPP Noticias, el artista rememoró el día que le dieron la misión de doblar al personaje galáctico y lo emocionante que resultó interpretar a uno de sus héroes favoritos; sin embargo, esa sensación se tornó agridulce cuando se enteró que -por un hecho fortuito- iba a reemplazar a un compañero.

Inicialmente el personaje era de su compañero Jesús Barrero, quien también fue famoso por darle la voz a Seiya en el anime Los Caballeros del Zodiaco, pero su muerte obligó a los directores de doblaje a buscar otro actor a fin de culminar con el proyecto.

"Cuando fui a hacer la prueba (de doblaje), me enteré que iba a ser para Luke Skywalker, entonces de momento me quedé nervioso, helado y sorprendido; pero muy emocionado, porque de niño jugaba a que yo era un Jedi. De mi generación ¿quién no jugaba a ser Luke Skywaler o Han Solo?", dijo Castillo.

EL HOMENAJE

En seguida cuestionó su elección y recordó que ya había otro actor de doblaje para el personaje; fue entonces que cayó en cuenta sobre la lamentable pérdida. "Tenía poco tiempo de que el gran actor y compañero Jesús Barrero, había fallecido. Se volvió una sensación agridulce, me sentí triste que me esté llegando esa oportunidad por esa razón", agregó

Sin embargo, como agradecimiento y reconocimiento a su trabajo, Beto Castillo decidió dedicar su audición a su desaparecido compañero. "Es para mí un honor poder dar mi voz a Luke Sywalker y a través de este personaje hacerle un homenaje al actor que le dio vida en la segunda etapa de su desarrollo", acotó el artista.

MOVIE CON

Esta y otras anécdotas serán contadas por el propio Beto Castillo en el Movie Con, evento que se realizará hasta el 5 de mayo en el quinto piso de Arenales Plaza, donde hará una serie de actividades que permitirán a los visitantes conocer más acerca de su trabajo.

"Vamos a poder platicar acerca de mi carrera en el mundo del doblaje, voy a hacer un show donde les voy a cantar todas mis canciones de doblaje, poder convivir y tomar fotografías, video, autógrafos. Voy a dar algunas clases de canto y doblaje, hay para todos los gustos. Es la experiencia 360 que todos están buscando", finalizó.

