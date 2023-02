Peyton Tucker Reed es un director de cine y televisión estadounidense conocido por dirigir la saga de películas de Ant-Man. | Fuente: Twitter

'Ant-Man and the Wasp: Quantumanía' llegó a los cines el jueves 16 de febrero. La cinta inició la Fase 5 y presentó al nuevo gran villano de la franquicia, Kang el Conquistador. Mucha presión y muchas expectativas ante las que el director del filme, Peyton Reed, dice no estar preocupado en absoluto. "Como director voy a hacer lo que quiero hacer, lo que quiero disfrutar, lo que quiero ver en pantalla. Si a la gente le gusta y lo celebra, es maravilloso. Si no les gusta y no es lo que esperaban, no me importa", afirmó.

El cineasta explicó que ve normal el entusiasmo de los fans ante el estreno de cada nueva entrega de Marvel, ya que él también ha estado en el otro lado de la pantalla. "El Universo Cinematográfico Marvel lleva activo desde 2008, así que son muy apasionados. Cuando era niño yo también era muy apasionado de 'El planeta de los simios', 'Star Wars' y esas cosas de mi generación. Así que entiendo esa mentalidad de los fans", añadió Reed.

El director de 'Ant-Man and the Wasp: Quantumanía' también divide esa pasión del público en dos tipos de espectadores. "Hay dos tipos de fans de Marvel, los que vienen de los cómics, que tienen expectativas con los personajes porque tienen ya una relación con ellos por leer sus historias y les preocupa cómo van a ser representados en las películas; y luego los fans de Marvel que solo han experimentado el UCM y a estos personajes", reflexiona.

Las voces más críticas acusan a Marvel de estrenar tantos proyectos que han acabado agotando al público. Un debate en el que el cineasta, que lleva ligado al UCM desde la primera película de 'Ant-Man' que vio la luz en 2015, ha evitado entrar. "Yo solo hago una película a la vez. Esta es la tercera de Ant-Man. Lo único que está bajo mi control es mi película y me tomo esa responsabilidad muy en serio. Y por responsabilidad me refiero a que quiero darle una nueva experiencia al público, algo que no hayan visto, incluso con estos personajes que ya conocen", se defiende.

"Sí, vivimos en un momento en el que hay muchísimas películas y series con las que estar conectado, pero mi preocupación siempre es hacer algo que suponga una gran experiencia cinematográfica. Para 'Ant-Man and the Wasp: Quantumanía' rodamos mucho en formato IMAX, está hecha para ser vista en una pantalla lo más grande posible y vivir esa experiencia en el cine. Para mí esa es la diversión, es el tema sobre el que tengo el control, darle una experiencia especial al público", argumentó el director.

MARVEL CIERRA FILAS

Reed dice ser muy fan del serial marvelita, en contraposición a comentarios de grandes personalidades como Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Francis Ford Coppola, que en numerosas ocasiones las atacan por ser supuestos entretenimientos vacíos de contenido. "Yo no creo que eso sea cierto. A mí me encantan estas películas, por eso las hago", responde el cineasta.

Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, confesó en una entrevista concedida a Entertainment Weekly que le gustaría que el UCM durara 80 años o más. Algo que sorprende a Reed, pero que también ve con emoción. "¿80 años? Probablemente ya no estaré aquí para ver todas esas películas, pero claro. Si eso significa que estas películas consiguen durar tanto, estoy absolutamente dentro", comentó.

'Ant-Man and The Wasp: Quantumanía' está protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Bill Murray y Corey Stroll, entre otros. La película narra una nueva aventura de Scott Lang y su familia, esta vez atrapados en el Reino Cuántico, un universo subatómico gobernado por el temible Kang el Conquistador, que debuta en la saga.

