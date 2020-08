Disney+ quiere cobrar un alquiler, fuera de la tarifa mensual, para ver "Mulan". | Fuente: Instagram

La decisión de la factoría Disney de estrenar la nueva versión de “Mulan” a través de su plataforma de Disney+ a cambio de una tarifa extra, ha caído como un jarro de agua fría entre sus muchos de seguidores, recalcando el precio “abusivo” de alquiler del live action.



Los seguidores entienden que, al igual que hacen otras plataformas, pongan la película de alquiler para toda aquella persona que quiera verla. Ahora bien, en lo que no están de acuerdo es el precio “desorbitado” que ha propuesto Disney: US$ 29,99 (todavía no está en euros, pero se estima que la cantidad sea parecida) más la suscripción de la plataforma.



“’Mulan’ por US$ 30, normal que luego la gente se vaya a la piratería”, “Ya pago suficiente por tener Disney +, no merece la pena ver ‘Mulan’ por ese precio, para eso me espero y en unos meses la veo gratis” o “Cuando pensábamos que Juan Carlos I nos había robado bien, llega Disney para cobrarte 30 pavos por ver ‘Mulán’” son solo algunas de las múltiples quejas que los seguidores compartían en redes sociales.



A esta queja del precio, que ha sido tendencia en Twitter, se le suma la de la no aparición en la película de algunos de sus personajes originales -como bien dejó claro desde el inicio la factoría- como es el de Mushu (el espíritu familiar de Mulan convertido en un dragón) y la eliminación de algunas de sus canciones originales. Ambos aspectos contribuyeron a dar popularidad a la película de 1998, de animación.

“A ver si lo entiendo bien: ¿Disney va a estrenar por streaming el remake de ‘Mulan’, sin las canciones, sin Mushu y otros personajes de la película animada, y pretende cobrar US$ 30 por alquilarla además de los US$ 7 que cuesta la suscripción mensual de Disney +?”, se quejaba otro usuario en tono satírico.



PRECIO PENSADO PARA LAS FAMILAS

Sin embargo, otros comprenden el por qué Disney ha decidido poner ese precio a la cinta. Y es que, el público al que se dirige la película no es el de los cinéfilos solitarios, sino las familias que van en tropel al cine, con un costo de entrada entre 6 y 9 euros en Europa. Una pareja con un par de niños y las canchitas correspondientes pueden llegar a doblar esa cantidad.



Con respecto a esta última opinión, son muchos los usuarios que han recalcado en varios tuits que esta nueva versión “no es una película familiar Disney al uso como las anteriores adaptaciones”.



Los seguidores se basan en las afirmaciones que dio la factoría en su momento explicando que esta cinta será “más adulta”, por lo que es de esperar coreografías de combate y cierta violencia, por muy suavizada que esté.



"Mulan", una de las superproducciones más esperadas en Hollywood, iba a proyectarse en cines de todo el mundo el 27 de marzo, pero su estreno fue pospuesto en pleno pico de la pandemia y desde entonces ha encadenado aplazamientos de mes en mes, hasta que se ha visto imposible llevar la cinta a las salas.



De ahí la decisión de estrenarla en la plataforma Disney+ el próximo 4 de septiembre con un precio adicional, y en algunos de los cines que estén abiertos. (EFE).