Disney prepara un libro infantil inspirado en 'Alien', la obra maestra de Ridley Scott

Esta propuesta para niños ya tiene fecha de estreno y le enseñará a los pequeños el abecedario.

Alien es una de las películas de terror más importantes de la historia del cine. La trama sobre la tripulación que va en la nave espacial comercial Nostromo y que descubre que su nave fue invadida por un extraterrestre mortal.

Revistas como Vogue consideran que Alien es una de las propuestas claves en este género. Eso nos hace pensar que los límites de miedo que tiene son altos, al punto que cualquiera se puede asustar. Por esa razón es que sorprende un poco que Disney haya preparado un libro para niños sobre este clásico terrorífico. Veamos de qué va.

¿Cómo está estructurado el libro sobre Alien?

Este libro se llama A is for Alien (A es por Alien, en español). Es un libro infantil que enseña, básicamente, el abecedario. Utilizará el imaginario de las películas de clasificación C para enseñar a los pequeños a deletrear, en compañía de Ripley y su gato Jonesy.

El mencionado libro ya está en preventa en sitios de compra online como Amazon y se espera que salga oficialmente a la venta el próximo 9 de julio del 2024.

“Sigue a Ripley y al resto de la tripulación de Nostromo en una aventura espacial que presenta el alfabeto de la A a la Z. Con divertidas ilustraciones, esta alegre reinvención de la icónica película Alien hará las delicias de los fanáticos jóvenes y mayores”, es lo que dice la contracara del mencionado libro de Alien.