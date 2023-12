El extraordinario año de Taylor Swift, la nueva Reina del Pop

El 2023 ha sido un año lleno de grandes sorpresas y alegrías para Taylor Swift, desde el inicio de una exitosa gira internacional hasta el relanzamiento de dos álbumes y su destacado paso por el cine. A sus 34 años, no es exagerado afirmar que la cantante se encuentra en la cúspide de su carrera, y el mundo entero lo celebra.

En el competitivo ámbito del entretenimiento, pocos artistas han logrado acercarse a los logros de Taylor Swift en el último año. Ha emergido como un fenómeno conocido como la taylormanía, una fuerza prácticamente indomable capaz de desafiar la recesión económica, influir en la política y conquistar a millones a través de su música.

No es coincidencia que Time la haya nombrado Persona del Año, superando a figuras como el presidente chino Xi Jinping, Sam Altman (CEO de OpenAI) e incluso la muñeca Barbie. "Nadie más en el planeta puede mover a tanta gente tan bien", explica Sam Jacobs, editor jefe de la revista. Sin embargo, esta distinción es solo la guinda del pastel en un año que ha estado completamente dominado por Taylor.

"Taylor tiene una canción para cada persona", comenta Lorena Yuncar, presidenta del Fan Club de Taylor Swift en Perú. La cantante estadounidense aborda temas universales en su música, como el amor, el desamor, la amistad y las complejidades de las relaciones humanas. "Aunque hay muchas canciones que me encantan, creo que conecté especialmente con All Too Well".

Esta joven swifty se convirtió en fan de Taylor en 2008, y 15 años después, pudo finalmente disfrutar de su música en vivo durante los tres conciertos que ofreció la artista en Argentina. "El espectáculo fue sencillamente asombroso. Ver a Taylor en persona fue emocionante, ya que llevaba años esperando este momento. Fue como ver un sueño hecho realidad", comparte con entusiasmo.









Fuente: Instagram/Taylow Swift

The Eras Tour

En marzo, Taylor Swift desató un fenómeno musical sin precedentes con el lanzamiento de The Eras Tour en Glendale, Arizona. Este monumental tour, que abarca toda su discografía, no solo rompió récords desde el primer día, al vender 2.4 millones de entradas, superando la marca anterior de Robbie Williams, sino que también se alzó como la gira más exitosa de todos los tiempos, al recaudar más de 1.04 mil millones de dólares.

Sin embargo, la magnitud de la gira va más allá de las cifras financieras. Según informó CNN, en Seattle, los saltos entusiastas de los swifties generaron actividad sísmica equivalente a un temblor de 2.3 en la escala Richter. Asimismo, en Argentina, la cantante desafió una tormenta eléctrica, y en Brasil, se enfrentó a las altas temperaturas que lamentablemente provocaron la trágica muerte de una fan.

Andrea Linares, periodista de RPP, vivió de cerca la experiencia del primer concierto de Taylor Swift en Argentina. Resaltó la pasión y entrega de la cantante en el escenario, elogiando su impresionante habilidad interpretativa. Además, destacó la producción del evento, equiparable a la de grandes artistas como Beyoncé o Madonna. "Ubicada adelante, entre la multitud apasionada que presiona, viví un show inolvidable. Aunque intenso, cada momento valió la pena", recuerda.

De los conciertos a la pantalla grande

El impacto del The Eras Tour de Taylor Swift trascendió los escenarios con el emocionante anuncio, en agosto, de su película documental para cines. La noticia resultó tan sorprendente que ocho películas, entre ellas The Exorcist: Believer y Priscilla, dirigida por Sofia Coppola y basada en la vida de Priscilla Presley, ajustaron sus fechas de estreno para evitar competir con la intérprete de Cruel Summer.

La cinta, aclamada con un impresionante 99% de aprobación en Rotten Tomatoes, brindó a los fanáticos la oportunidad de experimentar El tour de las eras en la gran pantalla. Estrenada el 13 de octubre, logró superar la marca de mil millones de dólares en ventas, asegurándose el Récord Guinness como la película de concierto más taquillera. Además, obtuvo una nominación al Globo de Oro 2024 por Logro Cinematográfico y de Taquilla.

Speak Now y 1989 Taylor’s Version

Impulsada por una disputa legal con Scooter Braun, quien adquirió su primera discográfica, Big Machine Records, Taylor Swift emprendió la tarea de regrabar sus álbumes anteriores a 2018. En julio, presentó Speak Now (Taylor's Version), que se posicionó como líder indiscutible en el Billboard 200 en EE.UU. durante dos semanas consecutivas y generó un impactante total de 575 mil unidades equivalentes a álbumes en sus primeros cuatro días.

A finales de octubre, 1989 (Taylor's Version) se destacó como el proyecto más exitoso de esta iniciativa. En Spotify, alcanzó el récord de reproducciones más altas en un solo día en el año, con 176 millones de streams a nivel global. Además, cada canción de la versión estándar debutó en el Billboard Hot 100, consolidando el histórico logro de Taylor de tener tanto una canción como un álbum debutando en la cima del Billboard 200 y Hot 100.

Alfredo Gálvez, conductor de Más allá de la música en Radio Oxígeno, elogia la capacidad compositiva de Taylor, así como su puesta en escena, imagen y otros atributos que la consolidan como la nueva Reina del Pop, título antes atribuido a Madonna. Sin embargo, señala que, a diferencia de Madonna, "a Taylor aún le falta la habilidad para transformar la cultura y cambiar ideologías".

El Grammy, el Billboard y los récords

En 2023, Taylor Swift ha dominado las premiaciones, llevándose su duodécimo Grammy, diez premios Billboard y nueve VMA’s. Además, ostenta el récord de ser la cantante con más semanas consecutivas en el Top 100 de Billboard (467 semanas). También es la primera artista en la historia en ocupar simultáneamente los diez primeros puestos de las canciones más escuchadas en EE.UU., gracias a su décimo álbum, Midnights.

Entre sus honores más recientes, la cantante estadounidense encabezó el Top Artists de Billboard en 2023. Sin embargo, no es la primera vez que logra esta hazaña, ya que también fue la artista más destacada en 2015 y 2009. Este logro la consagra como la primera en alcanzar el puesto número uno del año en al menos tres décadas diferentes: 2000, 2010 y 2020.

Taylor Swift | Fuente: Spotify

Taylor Swift y Travis Kelce

El corazón de Taylor Swift ha vuelto a encontrar el amor en 2023, esta vez en los brazos de Travis Kelce. La cantante y el jugador de fútbol americano se cruzaron en uno de los vibrantes conciertos de Swift, donde Travis intentó regalarle una pulsera de la amistad. Aunque en ese momento ella no pudo aceptar el gesto, la persistencia de Travis prevaleció y la invitó a uno de sus partidos. Desde entonces, la pareja se ha vuelto inseparable.

Más allá de ser una pareja romántica, Taylor y Travis demuestran ser mutuos admiradores. Swift alienta a Kelce desde las gradas durante sus juegos, a menudo acompañada de amigos famosos como Blake Lively y Ryan Reynolds. Por su parte, Travis no se queda atrás y se entrega al ritmo de las canciones de Taylor en la pista de baile. ¿Podría este apasionante romance inspirar a Taylor a componer nuevas canciones?

Larga vida a Taylor

Taylor Swift ha consolidado su posición como una fuerza imparable en la industria musical. Sus conciertos agotan entradas en minutos, sus álbumes continúan rompiendo récords y su música forma parte de la banda sonora de millones. Es evidente cómo todos estos logros convergieron para hacer del 2023 su año destacado. Después de todo, desde el principio hasta el final, este ha sido verdaderamente el año de Taylor.