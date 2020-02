"The Mandalorian" es la primera serie live-action del universo "Star Wars", y se emite por la plataforma Disney+. | Fuente: Disney

Baby Yoda para rato. "The Mandalorian" tendrá una segunda temporada y su estreno está programado para octubre del 2020. Esto fue confirmado por Bob Iger, el CEO de Disney, quien, además, reveló que la serie de Disney+ podría derivar en nuevos spin-offs sobre sus diversos personajes.

La serie basada en la saga de “Star Wars”, que fue creada por Jon Favreau, fue una de las razones para el exitoso lanzamiento de Disney+ en Estados Unidos y Canadá. La plataforma streaming obtuvo 28,6 millones de suscriptores en menos de tres meses desde su presentación en los países mencionados.

¿Volveremos a ver a Baby Yoda? De acuerdo con el final de la primera temporada de “The Mandalorian”, las aventuras de Mando y The Child continuarán su camino por una galaxia muy lejana. Además, Bob Iger manifestó que existe una “posibilidad de tomar esos personajes en su propia dirección en los términos de la serie”.

En esa misma línea, aseguró que las serie spin-off de “Rogue One”, protagonizada por Diego Luna, y la serie basada de Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor de vuelta al papel, continúan en desarrollo.

SOBRE MARVEL

De esta forma, el CEO de Disney adelantó detalles sobre las series de Marvel. “Falcon and the Winter Soldier” se estrenará en agosto y “WandaVision”, en diciembre. “Hay otras siete series de Marvel en diversas etapas de desarrollo y preproducción”, dijo Bob Iger sobre el futuro de estas historias en Disney+.

La serie que contará la historia de Wanda y Vision, interpretados por por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, ofrecerá una introducción a la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, que se estrenará el 7 de mayo del 2021.

Además, el líder de Disney enfatizó que los filmes y series entrelazarán sus historias. Los fanáticos ahora tendrán que estar al tanto del contenido de la plataforma digital, que todavía no anuncia su lanzamiento en Latinoamérica.