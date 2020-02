Dragon Ball Evolution es considerada como una de las peores películas live-action de la historia. | Fuente: 20th Century Fox

Los Universos Cinematográficos están obteniendo un gran respaldo de los aficionados. El ejemplo más claro es el inspirado en Marvel, a control indirecto de Disney. Con este historial, y tras la compra de 21th Century Fox, un rumor está sonando fuerte desde hace algunas horas: la empresa planea realizar un universo cinematográfico de Dragon Ball.

Esta información nació de una fuente no oficial. Un usuario de Instagram llamado Yadvender Singh Rana publicó en su cuenta de Instagram una ilustración del Super Saiyajin 4 de forma realista y e inició el rumor

“Escuché este rumor hace pocos días, de que Disney planea comenzar una nueva franquicia live-action de Dragon Ball, con la esperanza de replicar el éxito masivo que tuvo el Universo Cinematográfico de Marvel. Por ahora es sólo un rumor, no sé si es verdad o qué. Sólo espero ver al Super Saiyajin 4, alguna vez aparecer en la pantalla de un live-action”, se afirma en el post.

Estas declaraciones se han viralizado por toda la red luego de ser recogidas por el medio We Got This Discovered.

Es incierto y muy poco probable

Pese a que la compra de Disney de 20th Century Fox es real, no se sabe cuántos derechos adquirieron con ella. Podrían tener los derechos de producción para nuevas películas o solo podrán tenerlos para la distribución de las ya existentes.

Sin embargo, un Universo Cinematográfico implicaría que las películas sean del corte realista, en este caso un live-action. ¿Recuerdan el fracaso que fue Dragon Ball Evolution? ¿Volverían a arriesgarse de tal forma?

La serie es muy popular aún en el mundo con Dragon Ball Super. Sin nada confirmado, solo es cuestión de esperar si alguien decide arriesgarse nuevamente con este tipo de producciones.

