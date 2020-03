"Star Wars: The Last Jedi" dividió las opiniones de los fanáticos de la clásica saga. | Fuente: Disney

Rian Johnson se sinceró sobre su mayor arrepentimiento antes de estrenar "Star Wars: The Last Jedi". El cineasta asegura que hubiera preferido realizar una proyección de prueba antes de estrenar la película en cines a nivel mundial, y sin duda, está muy seguro del aporte de esta medida para el séptimo arte.

Las proyecciones de prueba son una presentación para un público seleccionado para obtener reacciones a una producción previo a su estreno en cines. A través de estas prácticas que realizan los estudios y cineastas, una película puede cambiar con el objetivo de no tomar demasiados riesgos creativos sobre lo que quieren mostrar.

Johnson organizó una proyección de prueba para “Entre Navajas y Secretos”, su más reciente filme que también fue nominado al Oscar 2020. “Fue como una fiesta en el cine, fue muy divertido. Fue como la primera vez que pensé ‘Oh wow, esto realmente funciona. Esto es bueno’. Lo cual es realmente agradable”, refirió el director del episodio 8 de "Star Wars" a Screenrant.

Sin embargo, el cineasta asegura que no pudo hacer lo mismo para la cinta de Disney, debido a las restricciones que tiene la compañía sobre sus producciones más reconocidas. Además, cuenta que antes odiaba las proyecciones de prueba sin conocer realmente su impacto, pero al dirigir "Star Wars" cambió de opinión.

“Eso es algo que en ‘Star Wars’, no puedes probar las películas de ‘Star Wars’ por muchas razones diferentes. Siempre he odiado las proyecciones de prueba, y cuando estábamos haciendo ‘Star Wars’”, reveló Rian Johnson sobre "Star Wars: The Last Jedi".

“En cierto punto del proceso pensé ‘Dios, daría a mi brazo izquierdo para poner esto frente a 300 personas en Burbank y ver cómo reaccionan’”, agregó.

Cabe recordar que el octavo episodio de "Star Wars" dividió las opiniones de los fanáticos, entre los que estuvieron de acuerdo con la visión de Rian Johnson y los que criticaron duramente al director por el tratamiento que se le dio a Luke Skywalker como un personaje clásico de la saga.

“Entiendo tu punto de vista, pero estoy completamente en desacuerdo con él. De hecho, creo que no respetaría al personaje de Luke si lo hubiera tratado no como un verdadero héroe mítico que supera las heridas y fallos, sino como un personaje de videojuego que ha logrado un empoderamiento binario y permanente”, respondió el director a un fan en Twitter, después de que lo acusara de no respetar al Jedi interpretado por Mark Hamill.