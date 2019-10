Disney ya no presentará niñas o mujeres débiles en las pantallas | Fuente: Disney

Se acabaron los personajes femeninos débiles en las películas y series de Disney. El gigante cree que es momento de darles otros roles y atributos a sus protagonistas.



"Hoy nuestras protagonistas mujeres son decididas, son mujeres autónomas, son mujeres que buscan y persiguen sueños, que no esperan que nadie las salve, que por supuesto que se relacionan, se enamoran o les pasan cosas, como a todas", dijo en una entrevista con EFE Belén Urbaneja, alta ejecutiva de The Walt Disney Company.



La directora en Latinoamérica de Responsabilidad Corporativa y Manejo de Marca del gigante del entretenimiento estadounidense comentó la línea que han tomado sus contenidos, como parte de una visita a Colombia para participar en un congreso de TV educativa.



"Nosotros fuimos evolucionando con la sociedad con respecto al rol de la mujer. Cuando Walt Disney (1901-1966) empezó a hacer estas películas la mujer tenía un rol que no es nada parecido al que tiene ahora", dijo, al añadir que las cosas van más allá del machismo.



Belén Urbaneja, ejecutiva de Disney, hanbló sobre la nueva visión de las películas de Disney. | Fuente: EFE

Preguntada por la polémica alrededor de las históricas princesas de Disney y su ejemplo para las niñas, Urbaneja cree que su compañía ya ha entendido que "hoy la mujer tiene otro lugar en la sociedad que le ha costado mucho y que le está costando aún todavía".



"Tenemos un camino por recorrer", pero las cosas han estado cambiando desde que la compañía dio el paso con "Mulan" (1998) y su heroica y guerrera protagonista, de la que se prepara una versión con actores reales para el próximo año, resumió.



Disney, incluso, se ha atrevido recientemente a reírse de sus estereotipos como se vio en "Ralph Breaks the Internet" (2018), donde la niña Vanellope se encuentra en una hilarante escena con toda la galaxia de princesas, de Blancanieves a Cenicienta pasando por Ariel, en una afilada reflexión sobre lo ridículas que podían llegar a ser esas mujeres aparentemente perfectas.



Para la ejecutiva argentina, "no se trata solamente de romper con estereotipos, sino de empezar a mostrar otros modelos de familia, otros roles femeninos y masculinos también", que se han visto en innovadores personajes LGBT o que reforman la visión de los hombres.



Disney sorprendió, por ejemplo, con una escena abiertamente gay en su versión "live action" (2017) del clásico "Beauty and the Beast", en la que su personaje LeFou, interpretado por Josh Gad, mostró sin tabúes sentimientos por otro personaje masculino.



Urbaneja también abogó por el esfuerzo de Disney para entregar contenidos dirigidos a niños que ayuden a su educación y sobre todo a su autodeterminación, especialmente de las pequeñas.



"Nuestra responsabilidad cada vez es más evidente. Los niños están cada vez más expuestos a contenidos audiovisuales, cada vez más tiempo frente a las pantallas", dijo y sentenció: "Asumimos la responsabilidad y la entendemos como una oportunidad".



Un desafío, asegura, para el que la empresa escucha sugerencias: "así vamos transformando nuestros contenidos".



"Se trata de empezar a contar historias de una manera distinta" y puso de ejemplo a la serie "Pablo" de NatGeo Kids, una ficción animada que cuenta la historia de un chico con autismo.



"Para estos cambios ayudan muchísimo los contenidos, las historias, las películas. Sobre todo ayudan mucho en la construcción de la identidad de los niños", continuó.



"Yo tengo 44 años. Cuando era pequeña, ¿cuántas historias vi de mujeres matemáticas o aplicadas a las ciencias? Probablemente ninguna", remató y reiteró también que lo importante está en "cambiar el rol del hombre en todos nuestros audiovisuales".



El amplio abanico de contenidos de Disney creció con el anuncio a inicios de año de que la firma compró a FOX, otro de los titanes de la industria con marcas como NatGeo y cientos de películas y series de renombre como "The Simpsons", Marvel o "Star Wars".



Sobre esta integración, la ejecutiva comentó que, en el caso de contenidos para niños, "todo en FOX sigue los mismos estándares que teníamos con la marca Disney, que son estándares muy altos en cuanto a la responsabilidad y a los valores que deben incluir".



"Para todo lo que es NatGeo Kids, Disney y dibujos animados que vienen de FOX se van a alinear en los mismos estándares", adelantó, si bien fue clara en que los contenidos destinados a públicos adultos "son otra historia" y siguen otro proceso.



Urbaneja participó el martes y miércoles en Medellín en el III Congreso Iberoamericano de Escuela+, el innovador programa de televisión educativa para zonas apartadas de América Latina que comanda DirecTV y en el que colabora con Discovery, Sky, la Fundación Torneos y Takeoff Media.EFE