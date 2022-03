¿Cuál es la debilidad de Doctor Strange? | Fuente: @DrStrange

Desde un sol rojo, una piedra espacial que produce una radiación verde, fuego u otros materiales, todos los héroes tienen una debilidad, un talón de Aquiles que muchos enemigos usan para lograr derrotar a su contendiente.

El paso de los años demuestra que no existe superhéroe perfecto y, por más que sean increíblemente poderosos, siempre habrá un némesis o algo que es capaz de derrotar en su totalidad a nuestros personajes favoritos. Los escritores y autores de muchos héroes siempre han buscado que estos se enfrenten con sus verdaderos miedos y lograr derrotarlos, incluso, en algunos casos, sacrificarse o perder la vida. Doctor Strange no es ajeno a esto.

Con el próximo estreno del UCM, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", se podrá ver al Hechicero Supremo en su máximo esplendor, siendo uno de los personajes más poderosos del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero, en toda esta gala de magnificencia, ¿cúal es la debilidad del personaje? Si bien dentro de todas las fases de la saga de Marvel no se ha logrado ver una debilidad específica, pues en su contraparte de los cómics hay una que mantiene en total tensión y preocupación a Stephen Strange. Cabe resaltar que su mayor debilidad no es una persona.

Lo que acabará con él

Qué mejor manera de resolver esta duda a través de uno de los más icónicos representantes de Marvel, Stan Lee, quien en 2006 visita las viñetas de los cómics, dejando momentos muy gratos y agradables en la serie conocida como “Stan Lee meets”, donde interactuaba con distintos personajes del universo de Marvel, siendo uno de estos, el Hechicero Supremo, al cual lo visitó en el Sanctum Sanctorum.

Una vez allí, el creador de Spiderman trata de mantener una conversación con Doctor Strange y saber cuál es la principal debilidad del poderoso hechicero, ya que, como buen conocedor de sus obras, Stan Lee sabe que Strange en su forma astral puede ser imparable. No obstante, la respuesta sorprendió a más de un lector por lo mundana y sencilla que fue.

A diferencia de su contraparte en las cintas, el dolor de cabeza más grande del Hechicero Supremo es nada más y menos que el dinero. Específicamente, las deudas que se han acumulado y el no tener un trabajo remunerado, pese a su gran cargo, hace que Strange tenga pesadillas constantes con el embargo.

