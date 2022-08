Johnny Depp podría aparecer por sorpresa en los MTV Video Music Awards 2022. | Fuente: AFP

Johnny Depp se alista para una nueva aparición pública tras la batalla legal que enfrentó contra su exesposa Amber Heard. Según el sitio TMZ, el actor se disfrazará para hacer una aparición sorpresa durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2022, programada para el domingo 28 de agosto.

Se espera que el protagonista de Piratas del Caribe se vista como el popular personaje 'Moonperson', astronauta que es representado en la estatuilla de los MTV VMAs. Fuentes del evento indicaron al citado medio que Depp, posteriormente, se quitará el traje para dirigirse al público.

A lo largo de su trayectoria, Johnny Depp ganó 5 MTV Movie Awards en las categorías de mejor interpretación masculina, mejor villano, superestrella global y el premio generación, en 2012. La noticia llega luego de confirmarse su regreso a la dirección después de 25 años para la cinta Modigliani, inspirado en la vida del pintor italiano, Amedeo Modigliani.

Mads Mikkelsen considera posible el regreso de Johnny Depp a la franquicia de 'Animales Fantásticos'

Johnny Depp encarnó a Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, lo mismo hizo en la secuela Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald. El actor ya había sido confirmado para participar en la tercera parte, Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore; pero Warner Bros. le pidió su renuncia debido a la batalla legal por difamación que enfrentó con su exesposa, Amber Heard.

Su lugar fue ocupado por el actor Mads Mikkelsen, quien interpretó a Grindelwald en Los Secretos de Dumbledore. Ahora que la situación legal de Depp ha cambiado tras el veredicto del juicio mediático, Mikkelsen ha deslizado la idea del posible regreso de Johnny en caso que se confirme la cuarta entrega de la saga Animales Fantásticos.

"No podría copiarlo"

En una reciente entrevista con Deadline, el actor Mads Mikkelsen admitió que "fue muy intimidante" reemplazar a su colega, porque sería "un suicidio creativo" copiarlo. En ese sentido, el intérprete indicó que Johnny Depp podría retomar su icónico personaje en la saga.

"Bueno, ahora el curso ha cambiado - salió beneficiado en la demanda por el caso de difamación - así que veamos si regresa. Él podría [regresar]. Soy un gran admirador de Johnny. Creo que es un actor increíble, creo que hizo un trabajo fantástico", indicó al citado medio.

"Habiendo dicho eso, no podría copiarlo. No había forma de que pudiera simplemente copiarlo, porque es mucho de él. Sería un suicidio creativo. Tuvimos que pensar en algo más, algo que fuera mío, y construir un puente entre él y yo. Entonces, sí, fue intimidante. Sus fans eran muy, muy dulces, pero también muy tercos. No interactué demasiado con ellos, pero pude entender por qué les rompieron el corazón", agregó.

