Angelina Jolie da vida a Thena en la película "Eternals". | Fuente: Marvel Studios

Angelina Jolie interpreta a la poderosa guerrera Thena en “Eternals”, película dirigida por la oscarizada Chloé Zhao (“Nomadland”). La cinta, basada en los cómics de Marvel creados por Jack Kirby y enmarcada dentro de la Fase 4 del Universo cinematográfico Marvel (UCM), se estrena en los cines de España el próximo 4 de noviembre.

“Este proyecto me atrajo por muchas razones. Quería ser parte de esta familia antes incluso de saber a quién iba a interpretar. Chloé Zhao es conocida por dar realidad a sus películas. A muchos de nosotros nos contrataron para aportar a los personajes algo de nuestras vidas, tal vez algo de lo que ni siquiera éramos conscientes, y dejar que eso creciera en la película”, dijo la actriz durante la conferencia de prensa global.

La ganadora del Oscar aseguró que Thena es el personaje "más fantástico" que ha interpretado hasta el momento, pero aun así sigue encontrando muchos paralelismos con su propia personalidad. “Mis hijos creen que es el personaje que más se parece a mí que hayan visto”, confesó tras ver la película en la premiere junto a su familia.

“Creo que Thena puede ser fuerte y vulnerable a la vez, algo que le ocurre a mucha gente y pienso que es muy importante que veamos esto”, puntualizó Angelina Jolie sobre el personaje con el que debutará en Marvel.

"Eternals" es lo nuevo del Universo cinematográfico de Marvel (UCM). | Fuente: Marvel Studios

Otros rostros de la cinta 'Eternals'

Y aunque los focos apunten inevitablemente hacia Jolie, la estrella Gemma Chan, que repite en la franquicia con otro rostro ficticio tras interpretar a la alienígena Minn-Erva en “Capitana Marvel”, es la protagonista principal de la trama de “Eternals”. Ella describe a Sersi, su personaje, como "un espíritu libre".

"Sersi es una superheroína, pero sus poderes no son los más obvios ni los más llamativos. No es la mejor luchadora, pero tiene empatía y una gran afinidad con la humanidad y la Tierra", explicó.

Richard Madden, el actor que dio vida a Robb Stark en la popular serie “Game of Thrones”, es Ikaris, el gran amor de Sersi durante milenios: “Estoy un poco acostumbrado a hacer personajes románticos, que toman decisiones impulsadas por el amor. Con Ikaris, es lo opuesto a eso. Trata de enterrar lo que siente porque se interpone en su deber”.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, destacó la ambición y la visión del productor Nate Moore y de la directora Chloé Zhao. “Era algo muy especial para nosotros. Tras la Saga del Infinito queríamos dar el siguiente paso y arriesgar, decir 'aún no conocéis nada de este universo' y 'existen estos diez grandes héroes que no has conocido”, señaló el productor.

(Con información de Europa Press)

