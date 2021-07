Festival de Cannes: Esta es la lista completa de ganadores de la 74 edición | Fuente: AFP

El Festival de Cannes clausuró este sábado su 74 edición, iniciada el 6 de julio, con la entrega de un palmarés encabezado por la Palma de Oro a Julia Ducournau, la segunda mujer en su historia en conseguir esa distinción.

Este es el listado completo de premiados:



- Palma de Oro: "Titane", de Julia Ducournau



- Gran Premio ex aequo del Jurado: "A Hero" ("Un héroe") de Asghar Farhadi, y "Hytti N°6" (Compartment nº 6), de Juho Kuosmanen.



- Premio a la Mejor Dirección: Leos Carax por "Annette".



- Premio al Mejor Guión: Ryusuke Hamaguchi por "Drive My Car".



- Premio del Jurado "ex aequo": "Ahed's knee", de Nadav Lapid, y "Memoria", de Apichatpong Weerasethakul.



- Premio a Mejor Actriz: Renate Reinsve por "The worst person in the world", de Joachim Trier.



- Premio a Mejor Actor: Caleb Landry Jones por "Nitram", de Justin Kurzel.



Sección oficial una cierta mirada

- Premio Una Cierta Mirada: "Unclenching The Fists", de Kira Kovalenko.



- Premio del Jurado: "Great Freedom", de Sebastian Meise.



- Premio al Elenco: "Bonne Mère", de Hafsia Herzi.



- Premio a la Valentía: "La civil", de Teodora Ana Mihai.



- Premio a la Originalidad: "Lamb", de Valdimar Jóhannsson



- Mención Especial: "Noche de Fuego", de Tatiana Huezo.



Cámara de oro a la mejor ópera prima de todo Cannes

"Murina", de Antoneta Alamat Kusijanovic, presentado en la sección paralela Quincena de Realizadores.



Cortometrajes

- Palma de Oro: "Tous les corbeaux du monde", de Tang Yi.



- Mención Especial: "Céu De Agosto", de Jasmin Tenucci.



Cinefundación

- Primer premio: "L'Enfant Salamandre", de Théo Degen Insas.



- Segundo premio: "Cicada", de Yoon Daewoen.



- Tercer premio "ex aequo": "Love Stories on the Move", de Carina-Gabriela Dasoveanu, y "Cantareira", de Rodrigo Ribeyro.

(Con información de EFE)



