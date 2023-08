Festival de Cannes respalda a director tras proyectar película sin autorización de Irán

Cannes, el festival de cine más prestigioso del mundo, ha alzado su voz en rechazo a la reciente condena de prisión impuesta al cineasta iraní Saeed Roustaee. La sentencia de seis meses fue dictada debido a la proyección sin permiso de la película La familia de Leila (Leila’s brothers), nominada a la Palma de Oro.

Roustaee (Life and a day y Just 6.5) presentó su tercera película en 2022, dentro de la competencia oficial de Cannes. Su difusión había sido prohibida en Irán por “infringir las reglas al participar sin permiso”. Dicho gobierno afirma que el filme contribuye a la propaganda de la oposición contra el sistema islámico.



El diario Etemad reporta que un tribunal de Teherán condenó a Roustaee y al productor de la película a seis meses de prisión. Sin embargo, los cineastas solo cumplirán una vigésima parte de la condena, esto es nueve días, aunque no podrán desarrollar actividades ligadas al sector del cine durante cinco años.





Apoyo a los creadores

En un comunicado emitido a través de AFP, el festival expresa su solidaridad con los artistas y creadores que enfrentan violencia y represión por su labor creativa. Además, reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la promoción del cine como una forma de comunicación poderosa y libre.

"Como numerosos profesionales en el mundo, el festival de Cannes expresa su apoyo a todas aquellas y aquellos que sufren violencia y represión por grabar y difundir sus obras", explica certamen del sudeste de Francia. Asimismo, destaca que esta es una “grave vulneración de la libertad de expresión".

¿De qué trata La familia de Leila?

La familia de Leila ofrece una conmovedora mirada a una familia pobre iraní que lucha por sobrevivir en medio de una crisis económica devastadora. La historia sigue a Leila, quien ha sacrificado su vida por la de sus padres y cuatro hermanos, mientras lucha por enfrentar las deudas y las desilusiones personales que amenazan su estabilidad emocional y financiera.

La película de Saeed Roustaee ha sido ampliamente reconocida en festivales internacionales, incluyendo una nominación a la Palma de Oro de Cannes. Además, ha sido presentada en otros importantes festivales alrededor del mundo, tales como Sao Paolo, Busan, Shanghai, Singapore, Miami y Melbourne. El elenco está conformado por destacados actores iraníes, incluyendo a Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Saeed Poursamimi y Payman Maadi.