Margot Robbie ganará 50 millones de dólares en salario y bonificaciones por 'Barbie'

‘Barbie’ sigue sorprendiendo por los millonarios montos que viene recaudando en taquilla desde su estreno el último 20 de julio. La película de la famosa muñeca de Mattel ha batido récords al mantenerse en el primer lugar en los cines norteamericanos, así como liderar la preferencia del público en mercados cinematográficos como México, Reino Unido y Australia.

Ahora, de acuerdo con información de Variety, Margot Robbie, protagonista y productora de ‘Barbie’, recibirá un monto ascendente a los 50 millones de dólares en salarios y bonificaciones en taquillas. Del mismo modo, Greta Gerwig, directora y guionista del filme de comedia fantástica, también recibirá una cuantiosa cifra por el éxito de la película.

Cabe resaltar que ‘Barbie’, donde también actúa Ryan Gosling como el popular Ken, ha obtenido, hasta la fecha, 526,3 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos manteniéndose en el primer lugar en dicho país por cuarta semana consecutiva.

De igual manera, desde su lanzamiento, el filme de Warner Bros ha logrado tener 657,6 millones en taquilla internacional sumando un total de 1,18 millones de dólares a nivel global, monto que seguiría subiendo dado el liderazgo que mantiene en los principales cines del mundo.

Margot Robbie recibiría 50 millones de dólares por película 'Barbie'. | Fuente: Instagram (margotrobbieofficial)

Margot Robbie confesó que le costó ocho tomas hacer la escena del pie arqueado en 'Barbie'. | Fuente: Instagram (barbiethemovie)

'Barbie', además, se convirtió en el segundo estreno más taquillero en la historia de Warner, solo por detrás de la segunda parte de 'Harry Potter y las reliquias de la muerte' con 1,34 mil millones.

La película ha recaudado 45, 1 millones de dólares en 75 mercados llevando su ingreso bruto a 657,6 millones. En esa misma línea, Greta Gerwig continúa siendo la primera directora en recaudar más mil millones de dólares con una película, superando a ‘Frozen 2’ codirigida por Jennifer Lee,

Según informó Box Office Mojo, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling ha conseguido dejar atrás otros éxitos en carteleras de los últimos años como ‘Aquaman’, de James Wan, y 'Capitana Marvel', de Anna Boden y Ryan Fleck.

Greta Gerwig descartó hacer pronto una secuela de ‘Barbie’

Por el momento no se piensa en una secuela para ‘Barbie’. Según pudo confirmar la propia Greta Gerwig, en una entrevista con The New York Times, la película protagonizada por Margot Robbie no contaría con una segunda parte, por el momento, pese al pedido de los fanáticos.

“En este momento, es todo lo que tengo (…) No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento estoy totalmente en cero”, manifestó la cineasta.