Cyborg únicamente tuvo participación en la Liga de la Justicia de 2017. | Fuente: Warner Bros.

En DC planean darle batalla a Marvel en lo que respecta a su universo cinematográfico. Es por ello que en la pasada DC Fandome que se celebró en agosto se presentaron avances de cintas como The Batman, The Suicide Squad y Black Adam. The Flash, que será estrenado en noviembre de 2022, es otro de los grandes proyectos.

The Flash, que será interpretado por el actor Ezra Miller, también iba a tener la participación de Ray Fisher como Cyborg, Sin embargo, según The Wrap, esto ha quedado descartado luego que el personaje robótico fuera eliminado en el último guión.

El citado medio remarca que Cyborg ha sido eliminado del guión de The Flash, aunque no habrá recasting de parte de Warner Bros hacia el actor Ray Fisher.

Fisher, fuera de The Flash como Cyborg

Esto fue lo que dijo The Wrap en relación a Cyborg en The Flash. | Fuente: @TheWrap

Esta situación viene días después de que el intérprete usara su cuenta oficial en Twitter para hablar fuerte en relación Walter Hamada, presidente de DC Films. Todo en relación a los supuestos abusos de parte de Joss Whedon, Geoff Johns y Jon Berg en las regrabaciones de la Justice League.

"Es el tipo de facilitador más peligroso. No participaré en ninguna producción asociada a él", fue lo que sostuvo Ray Fisher en redes sociales. Tras ello, su participación en The Flash fue descartada en el último guión de parte de los escritores de la cinta.

Quienes sí están confirmados junto a Ezra Miller en la película que dirigirá Andy Muschietti son Michael Keaton y Ben Affleck. Estos dos últimos serán parte del Multiverso que planea la casa DC.