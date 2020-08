Tras renunciar a ser Batman, el actor Ben Affleck volverá una última vez con la película "The Flash". | Fuente: Warner Bros.

Una alegría para sus fans. Ben Affleck volverá a ponerse la capa de Batman una vez más para interpretar al superhéroe enmascarado en la película sobre The Flash que está preparando el director argentino Andy Muschietti.

La revista Vanity Fair reportó este jueves que Affleck se uniría así a Michael Keaton, otro actor que interpretó a Batman en el pasado, para dar vida conjuntamente a este superhéroe en una cinta de Warner Bros. que intentará llevar a la gran pantalla la idea del multiverso de DC Comics.

En este multiverso, los diferentes superhéroes y villanos pueden aparecer en diferentes tramas, mundos y realidades temporales que coexisten dentro de un gran marco narrativo.



De esta manera, permitía a los autores de DC Comics jugar con una mayor flexibilidad a la hora de trastear con los personajes, que podían aparecer en diferentes líneas narrativas y bajo diferentes atributos, sin perder la ilusión de coherencia del conjunto.

Ezra Miller, actor de The Flash, y Ben Affleck, el más reciente Batman del cine, nuevamente compartirán escena. | Fuente: Warner Bros.

Así, en esta cinta sobre The Flash, que protagonizará Ezra Miller, aparecerán diferentes versiones de Batman en la piel, al menos por ahora, de Ben Affleck y Michael Keaton.

"El Batman de Affleck tiene una dicotomía que es muy fuerte: su masculinidad, por su apariencia e imponente figura (...), y que es muy vulnerable", explicó Andy Muschietti.

"Es un papel muy importante para el impacto emocional de la película. La interacción y relación entre Barry (The Flash) y el Bruce Wayne (Batman) de Affleck traerá un nivel emocional que no hemos visto antes. Es la película de Barry, es la historia de Barry, pero sus personajes están más relacionados de lo que pensamos", añadió el realizador de las dos cintas de "It".

El actor interpretó a Batman en las cintas "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "Liga de la Justicia" (2017), todas ellas pertenecientes al universo cinematográfico de Warner Bros. sobre las historias de DC Comics.

DOS BATMAN REGRESAN

Su trabajo como el murciélago de Gotham, en línea con la tibia y poco entusiasta recepción que despertaron estas tres películas, no fue especialmente aplaudido, sobre todo si se compara con el éxito que obtuvieron el cineasta Christopher Nolan y el actor Christian Bale en su triunfal trilogía "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" (2008), y "The Dark Knight Rises" (2012).

Ben Affleck tenía previsto a continuación dirigir y protagonizar la película "The Batman", pero finalmente renunció a este proyecto. El cineasta Matt Reeves tomo las riendas de esta cinta que encabezará Robert Pattinson con Zoë Kravitz, Colin Farrell y Paul Dano en su elenco.

Por su parte, Michael Keaton, de cuya incorporación al a cinta de The Flash se supo el pasado junio, dio vida al héroe de Gotham en los filmes "Batman" (1989) y "Batman Returns" (1992) de Tim Burton. (EFE)