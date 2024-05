Frases del Día de Star Wars 2024 para enviar este 4 de mayo

Este 4 de mayo miles de fanáticos celebrarán el Día de Star Wars, en el cual compartirán sus experiencias y recuerdos relacionados a la popular franquicia intergaláctica. Así, en la víspera se escucharán varias frases emblemáticas de 'Guerras de las Galaxias' que dejaron huellas en diferentes personas. Por ello, RPP te recuerda los mejores mensajes que podrás gritar en este día.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo?

El 4 de mayo se conoce desde hace ya varios años como el Día de Star Wars, ello debido a la popular frase "May the force be with you", cuyo juego de palabras suena a "May the fourth be with you" (traducido al español significa, que el 4 de mayo te acompañe). Para celebrar esta víspera, conoce algunas frases populares para festejar este día.

Frases para celebrar el Día de Star Wars

Si eres de aquellos que celebra con énfasis el 4 de mayo, entonces es una oportunidad inigualable para decir fuerte y en alto algunas de las más recordadas citas que dejó esta franquicia.

“Que la fuerza te acompañe.” – Obi-Wan Kenobi

“Yo soy tu padre.” – Darth Vader

“Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza.” – Princesa Leia

“Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.” – Yoda

“Este es el camino.” – El mandaloriano

“Nunca subestimes el poder del lado oscuro.” – Darth Vader

“Usa la fuerza, Luke.” – Obi-Wan Kenobi

“Los sith son los portadores de la paz.” – Anakin Skywalker

“Soy un Jedi, como mi padre antes que yo.” – Luke Skywalker

“La rebelión es el inicio de la libertad.” – Bail Organa

“Siempre hay una posibilidad.” – Qui-Gon Jinn

“Haz lo que debas hacer.” – Anakin Skywalker

“Sé valiente y no mires atrás. No te rindas.” – Rey Skywalker

“El miedo es el camino hacia el lado oscuro.” – Yoda

“¿De qué sirve tener miedo?” – Padmé Amidala

“El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento.” – Yoda

“El fracaso es el mejor maestro.” – Yoda

“La guerra no lo hace todo. La paz y la libertad también son importantes.” – Padmé Amidala

“Nada es imposible para la Fuerza.” – Mace Windu

“Siempre hay un pez más grande.” – Qui-Gon Jinn

Frase románticas de Star Wars para dedicar

"Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana..." (introducción).

"Soy uno con la fuerza. La fuerza está conmigo" (Chirrut Îmwe).

"Transmite siempre lo que has aprendido" (Yoda).

"Tu enfoque determina tu realidad" (Qui-Gon Jinn).

"Imposible nada es. Difícil muchas cosas son" (Yoda).

"La fuerza no es ni la luz ni la oscuridad, sino un equilibrio entre los extremos" (Lanoree Brock).

"No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" (Yoda).

"La guerra no lo hace a uno más grandioso" (Yoda).

"Estás completando tu destino, Anakin" (Palpatine).

De esta manera, puedes dedicar estas emotivas frases este 4 de mayo. No te olvides que se realizarán diferentes actividades en Perú y estrenos en las plataformas de Disney Plus por esta jornada especial. ¡Que la fuerza te acompañe!