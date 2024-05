Día de Star Wars 2024: ¿Desde cuándo y por qué se celebra el 4 de mayo en el mundo?

Cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars se unen a las celebraciones para reafirmar su pasión y admiración por la saga cinematográfica de George Lucas. El origen de esta peculiar festividad se remonta a un juego de palabras ingenioso y un homenaje a una figura política histórica.



El nombre Día de Star Wars se debe a una similitud fonética de la frase "May the 4th (fourth) be with you" (Que el 4 de mayo te acompañe) y que en inglés se pronuncia casi igual que "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe), lema que ha resonado en los corazones de los seguidores de la franquicia.

Este juego de palabras cobró vida el 4 de mayo de 1979, cuando el diario británico London Evening News felicitó a Margaret Thatcher por convertirse en la primera ministra del Reino Unido. La nota decía: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", marcando así el inicio de una tradición que tardaría en expandirse a nivel global.

Fue en 2011 cuando el Día de Star Wars ganó popularidad mundial gracias a un festival organizado por el Toronto Underground Cinema en Canadá, donde se proyectaron todas las películas de la saga. Desde entonces, la celebración ha cobrado relevancia, afianzándose en internet y fortaleciéndose año tras año con el respaldo de Disney, compañía que adquirió los derechos de la franquicia en 2012.

Las nuevas series y películas de Star Wars

Además de la festividad, los fans de Star Wars tienen motivos adicionales para emocionarse este año con el lanzamiento próximo de las series Skeleton Crew y The Acolyte en Disney+. Además de las tres nuevas películas que -si bien no pertencen a una nueva trilogía- contará con la reaparición de Daisy Ridley como Rey Skywalker.

El regreso de personajes icónicos como Luke Skywalker en The Mandalorian y Ahsoka, o el Darth Vader de Hayden Christensen en Obi-Wan Kenobi, han añadido un elemento emocionante a las nuevas producciones.

Star Wars: Skeleton Crew, otro spin-off de The Mandalorian



El protagonista es el actor de Jude Law -un antiguo Jedi- que vivirá una serie de aventuras junto a un grupo de niños. Los fanáticos ya especulan que será una especie de Stranger Things en el universo galáctico.

Star Wars: The Acolyte

The Acolyte, está situada aproximadamente medio siglo antes de los eventos de La Amenaza Fantasma, durante el período de la Alta República, la serie promete ser un thriller de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro de la galaxia.

El elenco está encabezado por Amandla Stenberg y Lee Jung-jae. También cuenta con la participación de actores como Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss, entre otros.

Star Wars: Andor (segunda temporada)



Diego Luna regresa como Cassian Andor, uno de los Rebeldes que se alza contra el Imperio y que inicia los años de resistencia de una peligrosa lucha. La serie conectará directamente con Rogue One: Una historia de Star Wars. La segunda temporada tendrá 12 episodios y se estrenará en agosto de 2024.

The Mandalorian

Din Djarin salta a la pantalla grande luego de sus tres exitosas temporadas en Disney+. The Mandalorian & Grogu es el título de otra de las nuevas películas de la icónica saga de ciencia ficción espacial

Dirigido por Jon Favreau, el estreno de la cinta está previsto el 22 de mayo de 2026, según una lista de próximos lanzamientos de Walt Disney Pictures compartida por The Hollywood Reporter y Deadline.

Dónde ver toda la saga de películas de Star Wars

La saga completa de Star Wars está disponible en Disney+. En la plataforma hay varias subcategorías dedicadas al material original de la franquicia, entre series, películas, cortos y documentales.

Existen tres grandes bloques: la trilogía original, las tres precuelas y las tres secuelas de reciente estreno. Además, se encuentran series adicionales que pueden verse en momentos muy concretos.

Star Wars por orden cronológico



Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith

Obi-Wan Kenobi

Star Wars: La Remesa Mala

Solo: Una historia de Star Wars

Star Wars Rebels

Andor



Rogue One: Una historia de Star Wars

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi

The Mandalorian

El libro de Boba Fett

Ahsoka

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

Star Wars por orden de estreno

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

The Mandalorian (2019)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

The Mandalorian Temporada 2 (2020)

La Remesa Mala (2021)

El libro de Boba Fett (2021)



Obi-Wan Kenobi (2022)

Andor (2022)



Ahsoka (2023)

