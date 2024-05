Día de Star Wars 2024: ¿En dónde ver todas las películas y series de la franquicia en orden?

La franquicia de Star Wars , conocida en español como La guerra de las galaxias, tiene una enorme base de seguidores en todo el mundo, siendo una de las sagas cinematográficas y televisivas más populares de la historia. Sin embargo, no todos conocen el orden correcto y dónde ver todos los títulos disponibles.



En la plataforma Disney+, todo el material de la famosa saga de George Lucas está disponible para su disfrute. Además, cuenta con categorías especiales que permiten acceder al contenido completo de esta saga, desde las primeras películas lanzadas en los años 70 hasta las más recientes, como The Mandalorian, estrenada en 2019.

¿Cuál es el orgen cronológico de Star Wars?

Para seguir la cronología de esta franquicia Star Wars existen cuatro maneras. La cronología oficial, la del Machete, la del Relato y la de la Máquina del tiempo. Cada fanático puede elegir cualquiera de estas tres para ver toda la saga intergaláctica. Este orden se divide en tres:

Alzamiento del Imperio

Star Wars Tales of the Jedi, episodios 2, 3 y 1, en ese orden, de la T1 (serie) Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (película) Star Wars Tales of the Jedi, episodio 4 de la T1 (serie) Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (película) Star Wars: The clone wars (película) Star Wars: The clone wars (serie) Star Wars Tales of the Jedi, episodio 5 de la T1 (serie) Star Wars: The Bad Batch (serie) Star Wars Tales of the Jedi, episodio 6 de la T1 (serie) Star Wars Episodio III: La venganza de los sith (película) Han Solo: Una historia de Star Wars (película) Obi-Wan Kenobi (serie) Star Wars: Rebels (serie) Andor (serie) Rogue One: Una historia de Star Wars (película)

La rebelión

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (película) Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (película) Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi (película)

Nueva república / Primer Orden

The Mandalorian, temporada 1 (serie) The Mandalorian, temporada 2 (serie) El libro de Boba Fett (serie) The Mandalorian, temporada 3 (serie) Ahsoka (serie) Star Wars: Resistance, temporada 1 (serie) Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza (película) Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (película) Star Wars: Resistance, temporada 2 (serie) Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (película)

También existen algunas series que no suelen ser consideradas parte del canon, o no llegan a tener tanta relevancia:

Guerras clónicas (entre Episodio II y Episodio III) Droids: Las aventuras de R2D2 y C3PO (serie antes de Episodio IV) Star Wars: Holiday Special (después de Episodio IV) Star Wars: Los ewoks (serie entre Episodio IV y Episodio VI) La aventura de los ewoks (antes de Episodio VI) La batalla del planeta de los Ewoks (antes de Episodio VI) Star Wars: Visions

Por qué se celebra el Día de Star Wars?

El reestreno de Star Wars Episodio I: la amenaza fantasma coincide con la celebración del Día de Star Wars, el cual fue creado por los fanáticos para homenajear la icónica franquicia de George Lucas.



Esto a raíz de una noticia publicada en el diario London Evening News, donde se informaba de una nota felicitando a Margaret Thatcher por asumir como primera ministra de Reino Unido: "May the 4th Be With You, Maggie (Que la fuerza te acompañe, Maggie)".



Con motivo del 25 aniversario de la película, el Episodio I vuelve a la pantalla grande. La iniciativa ha comenzado el 1 de mayo en México, para continuar al día siguiente en varios países de América Latina y el Caribe. El 4 de mayo, se reestrenará en Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.

