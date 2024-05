Día de Star Wars 2024: ¡Estrenos y eventos para celebrar este fin de semana!

¡Que la Fuerza te acompañe! El 4 de mayo es el Día de Star Wars y la icónica saga galáctica toma el centro del escenario con emocionantes lanzamientos. Este año, los fanáticos de todo el mundo se unen para celebrar la franquicia más querida de todos los tiempos con eventos globales y locales, nuevas aventuras, grandes estrenos de productos y más.

Reestreno de Star Wars: La amenaza fantasma por sus 25 años

Los festejos comienzan este sábado en la gran pantalla con el reestreno en salas selectas de Star Wars: episodio 1 - La amenza fantasma, en conmemoración del 25 aniversario desde su estreno.



El filme nos lleva a los primeros pasos del viaje de Anakin Skywalker en el desértico planeta de Tatooine, donde el aprendiz a Jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y su maestro Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) descubren al joven de 9 años, Anakin (Jake Lloyd), quien muestra un inusual poder en la Fuerza.

Estreno de Star Wars: Historias del Imperio

El catálogo de la franquicia se amplía en Disney+ con el estreno de Star Wars: Historias del Imperio. Esta serie, compuesta por seis episodios, nos sumerge en el universo del temible Imperio a través de las historias de dos guerreras con destinos entrelazados.



Morgan Elsbeth y la antigua Jedi Barriss Offee navegan por un mundo en constante cambio, enfrentándose a decisiones que definirán sus destinos. El estreno de toda la temporada es el 4 de mayo.



Además, el Día de Star Wars nos prepara para el próximo gran estreno en Disney+: el 4 de junio llegan los dos primeros episodios de Star Wars: The acolyte, una serie de live-action que sigue la investigación de una impactante ola de crímenes protagonizada por un respetado maestro Jedi (Lee Jung-jae) y una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg).

Celebraciones en tiendas y redes sociales

Las celebraciones por el Día de Star Wars se extienden a las tiendas físicas y digitales de Latinoamérica con una amplia gama de productos temáticos, desde juguetes hasta moda. Hasbro, Lego, Porta y Gzuck ofrecen colecciones exclusivas para que los fans puedan sumergirse completamente en la galaxia de Star Wars.



Para unirse a las conmemoraciones, los fans pueden participar en las redes sociales de Disney en Latinoamérica utilizando los hashtags #STARWARSDAY y #MayThe4th. A lo largo del día, habrá contenido sorpresa y mensajes especiales para celebrar la fecha.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

El reestreno de Star Wars Episodio I: la amenaza fantasma coincide con la celebración del Día de Star Wars, el cual fue creado por los fanáticos para homenajear la icónica franquicia de George Lucas.



Esto a raíz de una noticia publicada en el diario London Evening News, donde se informaba de una nota felicitando a Margaret Thatcher por asumir como primera ministra de Reino Unido: "May the 4th Be With You, Maggie (Que la fuerza te acompañe, Maggie)".



Con motivo del 25 aniversario de la película, el Episodio I vuelve a la pantalla grande. La iniciativa ha comenzado el 1 de mayo en México, para continuar al día siguiente en varios países de América Latina y el Caribe. El 4 de mayo se reestrenará en Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.

